В Сербии проходят парламентские и местные выборы

21.06.2020, 20:15, Новости дня

В Сербии в воскресенье проходят парламентские и местные выборы, которые, как ожидается, приведут к укреплению позиций правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича.

Оппозиция частично бойкотирует голосование.

«Я пришел голосовать, чтобы исполнить гражданский долг, – говорит житель Белграда Мирослав Крстич. – Я считаю, что это обязанность каждого гражданина, но сейчас я вижу, что мы разделены».

Выборы изначально были запланированы на апрель, но были перенесены из-за пандемии COVID-19. К настоящему моменту карантинные меры полностью сняты, и люди с оптимизмом смотрят в будущее.

«Я думаю, что ситуация значительно улучшится, что Сербия будет развиваться экономически. Многое уже сделано, но я ожидаю гораздо большего», – сказал другой житель сербской столице Петар Момчилович.

В списки избирателей внесено около 6,6 миллиона человек. По итогам выборов будут распределены 250 мест в парламенте Сербии, а также будут избраны местные органы власти.

Партия Вучича, судя по всему, готовится праздновать внушительную победу, поскольку ей противостоит расколотая оппозиция.

Несколько основных оппозиционных партий бойкотируют голосование, жалуясь на недостаточно свободные и справедливые условия проведения выборов и обвиняя Вучича в доминировании в избирательной кампании в основных СМИ, которые он контролирует. Вучич отрицает эти обвинения.

Однако небольшие оппозиционные организации решили принять участие в выборах, заявляя, что бойкот лишь поможет партии Вучича.