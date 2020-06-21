В Сербии проходят парламентские и местные выборы
21.06.2020, 20:15, Новости дня
В Сербии в воскресенье проходят парламентские и местные выборы, которые, как ожидается, приведут к укреплению позиций правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича.
Оппозиция частично бойкотирует голосование.
«Я пришел голосовать, чтобы исполнить гражданский долг, – говорит житель Белграда Мирослав Крстич. – Я считаю, что это обязанность каждого гражданина, но сейчас я вижу, что мы разделены».
Выборы изначально были запланированы на апрель, но были перенесены из-за пандемии COVID-19. К настоящему моменту карантинные меры полностью сняты, и люди с оптимизмом смотрят в будущее.
«Я думаю, что ситуация значительно улучшится, что Сербия будет развиваться экономически. Многое уже сделано, но я ожидаю гораздо большего», – сказал другой житель сербской столице Петар Момчилович.
В списки избирателей внесено около 6,6 миллиона человек. По итогам выборов будут распределены 250 мест в парламенте Сербии, а также будут избраны местные органы власти.
Партия Вучича, судя по всему, готовится праздновать внушительную победу, поскольку ей противостоит расколотая оппозиция.
Несколько основных оппозиционных партий бойкотируют голосование, жалуясь на недостаточно свободные и справедливые условия проведения выборов и обвиняя Вучича в доминировании в избирательной кампании в основных СМИ, которые он контролирует. Вучич отрицает эти обвинения.
Однако небольшие оппозиционные организации решили принять участие в выборах, заявляя, что бойкот лишь поможет партии Вучича.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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