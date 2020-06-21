Британских военных решили не наказывать за военные преступления в Афганистане

21.06.2020, 20:08, Новости дня

Минобороны Великобритании, потратив миллионы фунтов стерлингов на расследование военных преступлений британских солдат в Афганистане, не смогло обнаружить «достаточное количество доказательств», информирует The Daily Telegraph.

Группа офицеров британской военной полиции расследовала обвинения в убийствах, пытках и других преступлениях, предположительно совершенных армией Великобритании в Афганистане. Операция получила название «Нортмур», в ней участвовали 120 человек, передает RT текст статьи The Daily Telegraph.

В общей сложности военная полиция расследовала 675 заявлений – речь шла в том числе о 52 подозрительных смертельных случаях, которые произошли с 2005 по 2013 годы.

Однако накануне минобороны Великобритании объявило, что запущенная в 2014 году операция «Нортмур» официально прекратила свою работу – ни одному военнослужащему не грозит судебное разбирательство. Ведомство впервые признало, что расследование, которое обошлось в 10 млн фунтов стерлингов, не принесло никаких результатов, пишет издание. При этом подчеркивается, что было проведено «тщательное и независимое расследование», но «достаточных доказательств» для направления дел в прокуратуру не удалось обнаружить.

При этом ранее стало известно, что против военных, подозреваемых в совершении преступлений в Ираке, также не будут выдвинуты какие-либо обвинения.

Таким образом, британские солдаты не будут преследоваться по обвинению в военных преступлениях в обоих конфликтах.

В ноябре 2019 года британские СМИ сообщали, что военное командование Великобритании скрывало свидетельства о военных преступлениях, которые совершали британские военные в Ираке и Афганистане.