 

Мнение: Погромы в Штутгарте

21.06.2020, 20:05, Разное

Пока в Тюрингии вешают флаги со свастикой https://colonelcassad.livejournal.com/5965665.html, в Штутгарте прокатились погромы и мародерство.
Все как в США – драки с полицией, погромы магазинов, мародерство и прочие прелести необходимые, чтобы почтить Джорджа Флойда.

На фоне США все достаточно вяло, даже парочку зданий не сожгли, так, чуток магазины пограбили.

Источник: Colonel Cassad



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