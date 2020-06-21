Мнение: Письмо: “Разводиться не хочет”

21.06.2020, 20:03, Разное

Вот смотрите картину дефолта из сегодняшних писем.

В первом сегодняшнем письме мужчины автора выходили в плюс из-за ее финансовой и бытовой несамостоятельности, она доставала щипцы, требуя их вложений и дефолт рос. Но автор даже не замечает причину дефолта, она считает, что все дело в том, что она не могла определиться с выбором, а вот теперь определилась и будет бороться за любовь.

Во втором сегодняшнем письме мужчины автора выходили плюс из-за ее неряшливости в быту, второй — из-за нагрузки в виде ее дочки и мамы, ну и как водится, под щипцами ее плюс их рос. И с первым так вышло и со вторым, и с другими будет тоже самое, если эти другие будут.

Вот третье письмо вам на ту же тему. Посмотрим, что здесь.

ethopolina

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Разберите, пожалуйста, моё письмо. Я не понимаю, как себя правильно вести с мужем.

Он европеец. Живёт с 18- летним сыном. Вернее, сейчас мы живём все вместе в доме, который он снимает, с нами живут ещё двое моих детей- подростков, от первого брака.

Мы знакомы несколько лет, и несколько лет у нас тянулись отношения на расстоянии. Я вытягивала из него брак как могла, вела себя очень некрасиво. Он отношения не рвал, периодически приезжал, звал меня к себе на несколько дней, но жениться совсем не хотел. Так продолжалось 2 года. Я в какой- то момент нашла Ваш блог, и поняла, что веду себя безобразно, и, несмотря на это ещё продолжала бегать за ним, ругаться с ним, уговаривать, обижаться, была в жуткой аддикции и с ума сходила, когда он переставал писать.

А потом, благодаря Вашему блогу и письмам в блоге, и подругам, которые ужасались моим отношениям ( и которым я постоянно ныла, жаловалась на него, и на своё несчастье), я решила попробовать отцепиться.

(Благодаря моему блогу и кружку кукушек, который куковали «ужас, ужас, беги от него, роняя тапки», она обмоталась зеленым виноградом)

Но не кричать, как бывало, что расстаюсь, а отцепиться сама ,головой, наладить свою жизнь дома, в Москве. Мне было над чем работать: после развода я жила в квартире с мамой и сестрой, моих заработков не хватало на съем отдельного жилья. И я решила с собой наконец что- то делать, потому что дел много. И решила, что не поеду к нему с детьми на майские праздники, как он звал. До этого все мои праздники и выходные были подчинены этим поездкам. А я наконец поняла, что больна, и надо выбираться.

(Она решила, что больна тяжелой зависимостью. А болезнь эта называется — жадность)

И я ему сказала, что сейчас не поеду, поеду с друзьями на горных лыжах в Хибины. И его позвала, у них совпадали праздники с нашими. Он сказал, что не сможет, сухо попрощался и повесил трубку. И потом не отвечал на мои смски. Я писала что- то про то, что в июне смогу выбраться, что пусть он напишет даты. Он написал через несколько дней, что вот только- только начал мне доверять, стал думать про съем жилья и совместную жизнь, а я отказалась ехать на майские, я ему очень больно сделала. Я извинилась опять, написала, что люблю. Он не ответил, и так прошло несколько дней. Я попробовала позвонить. Он написал, что на работе и говорить не может. А я отпустить ситуацию не могла, думала все время и в перерыв на работе написала ему коротко смс, что за все прошу простить, что, если обидела, то ненамеренно, что на расстоянии не могу, и отношения эти прекращают.

И мне то легко становилось, потому что это была не жизнь, а постоянное ожидание смс, приездов, но иногда становилось ужасно, потому что, может я не права, и все было бы ещё хорошо, вон же он про дом думал. Он написал мне в тот же день через несколько часов, что он не согласен, что такие решения надо вместе принимать, но раз так, значит так.

Я старалась отвлекаться, поехала с друзьями в горы через неделю, и в дороге получила смс о том,что я жестоко с ним поступила, что,наверное, мне другой мужчтна был нужен, что он не соответствовал ожиданиям моим, и пусть я себе этого другого и найду. Я не отвечала. И читала усердно письма в Ваш блог. Через неделю пришло ещё письмо: “значит, ты действительно прекратила со мной отношения?!” В этом же письме он писал,что больше не сможет приехать на остров, на котором мы познакомились. Я там работала переводчиком, а он отдыхал с сыном. Написал,что у него остались какие- то мои вещи,что он вышлет, и что детям подарки купил, тоже пришлет. На это я не сдержалась и ответила, что остров большой,места хватит, разойдемся.

И мы столкнулись через три недели на этом острове( я ездила туда каждый год переводить семинар, а он приезжал отдыхать), и через три дня он написал: ” Я скоро уезжаю,было бы странно так и не поговорить!” Мне это было так приятно, что я написала,что тоже хочу встретиться. При встрече мы поругались, потом вполне спокойно говорили, я ему сказала, что мы могли бы быть хорошей семьёй, с трудностями в жизни, но и жить счастливо. Он пытался обнять, я увернулась и ушла. На следующее утро он приехал к академии, где я работала, в перерыв, и сказал,что я его убедила, и он делает мне предложение.

(Ну вот она дожала мужика чередованием щипцов и щипцов. Он подумал и решил, что надо попробовать жить с этой женщиной вместе, если она так любит его и уверена в том, что они будут прекрасной семьей)

Пока без кольца, но потом официально, с кольцом сделает. И уехал. Я сказала, что мне приятно, спасибо. Мне было очень радостно.

Он стал писать, в письмах несколько раз спрашивал про размер пальца, я очень старалась не уноситься в мыслях в счастливую жизнь с ним.

(Как вы думаете, что она подразумевает под счастливой жизнью с ним? Как он ей будет прислуживать. Именно поэтому многие женщины так рвутся в брак, они считают, что в браке им будут прислуживать. Ну а мужчины, из которых тянут щипцами кольцо, иногда начинают думать, что может и не придется прислуживать, если женщина настолько сильно хочет замуж. И ошибаются. Именно потому и хочет, что рассчитывает на то, что мужчина будет вкладываться в пять раз больше, чем она)

Он приехал через два месяца с кольцом, сказал, что ищет дома. Но было видно по нему,что он сомневается. А я уже опять присвоила его себе, и его сомнения меня обижали.

Осенью я приехала к нему, и он меня повез смотреть дом. Дом большой, три этажа, на каждого ребенка по комнате, нам отдельная, и еще общая, садик при дома, все это в районе озер, очень красиво. И очень дорого. За дом в месяц надо платить 2400 евро. Я ему сказала,что очень дорого, что мне очень дорого участвовать в съеме. Он сказал, что его зарплаты хватит, и будет достаточно, если я буду в семью 1 т.евро приносить. С этого момента я начала понимать,что все серьезно, и что ,похоже, мы будем жить вместе. И начала беспокоиться, как уеду, как оставлю все в Москве, родных, друзей, как там будут мои дети,как работа и тп. И это все было на фоне постоянных колебаний моего нынешнего мужа.

Он пропадал,переставал звонить, потом опять появлялся. Мы ездили в гости, в этот новый дом, с детьми, на новый год. Дети не хотели переезжать, его сын был очевидно недоволен. И,тем не менее, мы расписались в его стране в загсе, в назначенный день. И в тот же день сильно поссорились: я заказала заранее знакомой хорошей, портнихе, платье, изо льна, простое, но красивого кроя и цвета, а оно долго шло и долго лежало на таможне, и на роспись я плшла в другом, но меня это нисколько не расстраивало. Я после росписи сказала мужу, что ничего, придет платье, как раз лето, буду носить! Он сказал,что это было на свадьбу, поэтому теперь только если венчаться будем. Я говорю: ” Обидно не носить, м венчанием – непонятно когда оно будет ( он жениться- то не хотел, и плохо относится к религии вообще). А ты патриархальный, оказывается)”.

Он стоял, держал в руках оборудование для съемки, он хотел делать фото нас всех в день свадьбы. Он все это бросил и выскочил из комнаты. Я за ним с криком,что случилось? Он : ” ты назвала меня патриархом, это оскорбительно!” Это была ,наверное, первая такая ссора, которая меня поразила. Я подумала,что буду следить за языком, обидела его. Я извинилась искренне,сказала,что не хотела обидеть. И потом этих обид было без счета.

(Автор перепутала меня со своей кукушкой, которые кукуют, как некоторые мои бывшие комментаторши под постами небывших комментаторш: ишь какой, обижается он чуть что, возомнил себя хозяином в доме. Мужик должен место свое знать. При высокой женской значимости, он как пес дрессированный готов тапочки носить. А когда значимость снижается, надо бежать роняя тапки. При таком отношении к мужчинам, девушки, вы навсегда останетесь одинокими кукушками)

Повод любой: ” ты не захотела смотреть кино вместе!”( а я в это время кусты обрезаю,которые он просил обрезать), “ты не хочешь собаку той породы, о которой мы говорили!”- я ему сказала, чтооьейчас сил нет на собаку,что все неопределенно, что дети не устроены в школу, , я без работы. Я с детьми дважды уезжала и приезжала, и сейчас мы здесь с начала карантина. Муж очень хотел,чтобы мы приехали, боялся, что не успеем, когда начали закрывать рейсы, очень давил на меня,чтобы я оставила работу в Москве и скорее ехала,потому что с карантином непонятно сколько не увидимся. Мы приехали в марте, и первые 3 недели не было ссор вообще, не было обид.

Я их боюсь, этих обид, потому что ,когда он обижается, он уходит отдельно спать, перестает со мной разговаривать, и так длится неделю, иногда дольше.

(Автор думает, что надо научиться не бояться обид, не обращать внимания на боль и огорчение близкого, живя в его доме. Целую неделю он обижается, а она просто ждет, когда его обида пройдет. Но ни разу за это время не подумала, что может быть она не права, может быть это не на пустом месте обида. С таким махровым эгоизмом вы и тащитесь в браки, девушки)

Сначала я пыталась узнать у него,поговорить. Он отвечал,что его интересы мне не важны, и говорить не о чем. Я пробовала вообще не подходить с разговорами, просто заниматься делами и все.

(Поговорить она хотела так: ну ты чего, ну ты не прав, ну нет повода для обиды. Вот так они все «говорят». Или встречные претензии предъявляют. Это называется «поговорить»)

Тогда он подходит сам, говорит,что надо поговорить, что он несчастлив со мной, что ему тяжело, что ему уже давно плохо и тяжело. На вопросы, почему, что именно надо сделать, чтобы было легче, говорит,что много раз говорил, но это без толку, что я обещала,что у нас будет ребенок, что я тоже хотела ребенка. Про ребенка я говорила, праыда, что тоже хочу. Правда,это было года три назад.

(Брак она из него вытащила, он снял огромный дом, принял себе на шею ее и двух ее детей, но ему нужно хоть какое-то основание. Общий ребенок, ее любовь и забота. А она считает, что оснований никаких не нужно. Он и так должен ей служить)

Мне уже 41 год, и когда я сюда приезжаю, у меня прекращается менструация. Уезжаю в Москву, и все налаживается. Я проверялась,делала Узи, врач сказала, что до климакса еще далеко,что мне еще менструировать долго. Но у меня нет ничего. Я говорила ему, что раньше хотела, а сейчас я без работы, дом очень дорогой, он жалуется, что работу может потерять ( он фрилансер), ну и месячных нет, что я могу сделать.

(Не может забеременеть — это причина. Но она приплетает сюда финансовый вопрос, хотя при чем тут это. Если она не может ему родить, ему нужно какое-то другое основание, почему он должен батрачить на нее и ее детей)

В первые 3 недели я еще думала, что как хорошо бы общего ребенка, а сейчас я знаю, что пройдет ” хорошая” неделя и наступит ” плохая”.

(Манипулирует возможным ребенком: вот будет муж хорошо себя вести, может и овуляция начнется…)

Он обиделся,что я ничего не подарила ему с днем рожденья, тоже неделю не говорил со мной. Мы приехали сюда за две недели до его ДР, уезжали в спешке, тот рейс, на который я купила билеты, отменили, я срочно покупала на другой, никаких подарков не успела купить. Мы приехали, и здесь начался карантин. Я сейчас уже освоилась, а тогда мне не пришло в голову ничего заказать на амазоне, а магазины закрыты. Тогда я испекла торт большой и красивый, по рецепту шеф- повара. Я в жизни ничего не пекла, но ему на ДР смогла испечь. Мы сделали совместно с детьми загадки, нарисовали открытку большую.. .Через неделю он сказал мне,что это был первый др, на который он не получил никакого подарка. Я извинилась, сказала, что растерялась, но очень хотела ему приятное сделать.

(Испекла торт, который съели все вместе, но эксель ее посчитал это как шикарный подарок. И теперь она мне как кукушке своей жалуется, что ее муж жадный. Нарисованную своими детишками открытку считает своим прекрасным подарком)

Я росла в большой семье, у нас непринято было так подолгу не разговаривать.

(Пошла бы и извинилась, но нет, она же считает себя безупречной, а его слишком обидчивым. Штурман ее недоволен обидами его)

А тут стало понятно, что надо очень постараться,чтобы не вызвать обиду. Я постаралась на поиске работы сфокусироваться. Первые два месяца с начала карантина у меня были деньги, и удаленная работа, я покупала еду сама на всех, за дом не платила. Сейчас уже 3 недели у меня нет почти никаких денег, и за все платит муж. Я учу язык. Дети закончили дистанционно год в Москве, здесь учат немецкий сейчас. Его последний месяц тоже оплачивает муж. Я думала, что причина обид в финансовом напряжении. А я за это время поняла,что мне надо переучиваться здесь только. Зато во время переучивания платят стипендию ок 800 евро в мес. А через 3 года можно работать полноценно.

Я ему сказала про это. Он сказал,что переучиваться- это 40 часов в неделю, а кто будет заниматься домом? Что он рассчитывал на мою поддержку. Я сказала ,что все буду делать, а дети большие уже, его сыну 18, моим 15 и 17. Им не надо,чтобы я все время с ними была. Он сказал,что ждал другого, что его ожидания не оправдались. Сказал, что отказался от важной ему учёбы,когда решил,что будет со мной жить. Я сказала,давай подумаем,как сделать,чтобы тебе твоё делать. Я без переучивания не могу ему с этим помочь.

(Он ей прямо и четко сказал: я хочу чтобы ты занималась бытом, а не учебой три года подряд, на моей шее. Она неэкологично шлангует, делая вид, что никак не может понять, что он имеет в виду)

Я только в магазин могу идти здесь кассиром, продукты раскладывать, но это не те деньги,чтобы он мог работать меньше и учился. Я сказала, давай подумаем, может лучше мне с моими детьми в Москву уехать, а вы здесь вдвоём, на двоих денег хватит, а я буду приезжать с детьми, рабртать в Москве, а ,как сможем,так вместе жить будем. Он сказал,что с него хватит, отвернулся и вышел. Я не понимаю, какой вариант ни предложу, все плохо. И неделя злобного молчания. Я сюда ехала не потому что там не могла, а чтобы с ним быть.

(Он согласился на брак, потому что она обещала ему жизнь как в сказке. Но «как в сказке» из уст большинства женщин — это «я буду висеть на твоей шее как шейный платок». А он представил дом, уют, общего ребенка, ласку и нежность)

Дети тут привыкли мои, и даже с его сыном все неплохо. Было тяжело,потому что сына нельзя ни о чем просить, он не убирается в доме. Сейчас вот стал свою посуду в посудомойку ставить. Муж сказал сначала,что и моих детей тоже не будем просить ничего делать по дому. Я ему сказала, что у нас так не принято, они большие уже, а я НК служанка, и одна трёхэтажный дом не рбслужу, а,главное, непонятно, зачем. Но сына его не прошу помогать.

(Он просил не трогать его сына, потому что приехала чужая баба с двумя детьми, и если на его сына нагрузить часть быта, сын будет прислугой мачехе с детьми. Муж финансово, а сын его в быту. За это муж согласился и ее детей не трогать, он считает, что если он все обеспечивает, она должна взять на себя весь быт, весь, а не часть. Но нет, автор голову уже сломала, чего же хочет этот обидчивый и странный человек. Вот так выглядит неэкологичный женский шланг. Строите из себя дурочек, девушки)

Муж хороший, с детьми моими хорошо, по- доброму. Но вот эти обиды, неразговаривания, каждую вторую неделю очень тяжело переносить. Я перестала понимать, зачем я здесь. Смысл был в жизни с ним, но у нас почти нет общения человеческого. Я говорила,что вижу,что он со мной несчастлив, что я готова развестись,что расходы на адвоката пополам.

(Она чуть что манипулирует разводом и он понимает, что под своей короной Спасателя принял ее желание доминировать за любовь)

Он говорил,что разводиться не хочет. Я совсем запуталась, и не хочу ему плохо делать, но перестала понимать происходящее.

(Он не хочет разводиться, потому что вложился уже, заплатил за дом на год вперед наверное и надеялся наладить с ней семейную жизнь. Тяжело признавать, что ошибся, да и привязан к ней. Но она хочет сделать из его привязанности привязь и дергать его как собаку на поводке. Так любая привязанность порвется)

Простите, пожалуйста, что долго. И спасибо, что прочитали!