В “Нацкорпусе” заявили, что предлагают патриотам свою защиту

21.06.2020, 19:54, Новости дня

Каждый патриот, который опасается за свою жизнь, может рассчитывать на поддержку “Национального корпуса”, заявил на своей странице в Facebook экс-командир полка “Азов”, руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

“Мы уверены, что не все украинцы могут противостоять нападениям тренированных и проплаченных титушек. Поэтому предлагаем помощь и защиту каждому патриоту, который чувствует опасность за свою жизнь и здоровье”, – написал он.



Так Жорин отреагировал на вчерашнюю презентацию нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы, который представил общественную организацию “Патриоты – За жизнь”. Об этом писал 18 июня “112 Украина”. По мнению представителя “Нацкорпуса”, таким образом Кива и его соратники пытаются переименовать титушек и легализовать их “нападения и антиукраинские диверсии”.



Жорин напомнил 2014 год, когда проукраинские силы, в том числе представители азовского движения, не дали создать сепаратистские республики в Харькове, Одессе, Запорожье и других городах на Юго-Востоке Украины.



“В 2014-м мы подавили любые попытки установления российских порядков на украинских улицах. Но сегодня война снова пришла в мирные города. Ведь силовые отряды ОПЗЖшных сепаров открыто угрожают расправой над проукраинскими активистами и патриотами”, – отмечает глава штаба “Нацкорпуса”.



Такую “активизацию” пророссийских сил он связывает с влиянием России и ее попытками перевести вопрос открытой агрессии на Востоке в плоскость гражданского конфликта внутри Украины.



“Напоминаю всем – единственный порядок, который будет на улицах украинских городов и сел – это украинский порядок. Если его не сможет навести полиция, то это сделают украинские патриоты и настоящие ветераны войны”, – пообещал Жорин.