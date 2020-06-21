Полиция Кировоградской области сообщила о ранении своего сотрудника

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21.06.2020, 19:54, Новости дня

20 июня в Онуфриевском районе Кировоградской области полицейского ранил ножом местный житель. Об этом проинформировала 21 июня полиция области.

“43-летний местный житель ножом ударил в шею работника Онуфриевского отделения полиции. 36-летний офицер полиции в момент происшествия находился вне службы, в гражданской форме одежды без спецсредств. С ранее судимым гражданином, который безосновательно напал на него со спины и нанес ножевое ранение, конфликтов не имел”, – говорится в сообщении.

Напавшего задержали, раненого госпитализировали, отметили правоохранители

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному уже объявили подозрение, рассказали в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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