В Испании истек срок действия чрезвычайного положения

21.06.2020, 19:54, Новости дня

21 июня в Испании завершается срок действия чрезвычайного положения, которое власти вводили для централизованной борьбы с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Издание El Pais называет следующую стадию жизни страны “новой нормальностью”.

Каждому автономному региону в полном объеме возвращаются все права, ограниченные режимом чрезвычайного положения.

Гражданам разрешено свободно передвигаться по всей испанской территории, с сегодняшнего дня границы страны открываются для путешественников из других стран Европейского союза и Великобритании.

Противоэпидемические ограничения каждый регион устанавливает самостоятельно. По сведениям издания, общими для всех мерами остаются социальная дистанция в 1,5 м и ношение масок, если соблюдать такую дистанцию невозможно. Ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещениях и на массовых мероприятиях, различаются в зависимости от региона.

“Новая нормальность” будет действовать до изобретения вакцины от коронавируса, пишет El Pais.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в обращении к нации, которое транслировалось в его Twitter, заявил: “Мы в состоянии двигаться вперед и должны это делать, но предостережение звучит ясно: вирус может вернуться. Каждый из нас должен возвести стену перед возможными путями заражения”.

EN DIRECTO

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, realiza hoy una declaración institucional sobre la emergencia sanitaria del #COVID19. #EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/8aNCWpA0Ye

— La Moncloa (@desdelamoncloa) June 20, 2020

По данным министерства здравоохранения Испании, с момента начала вспышки были инфицированы 246 272 человека, скончались 28 323. За последние семь дней умерло 29 пациентов с COVID-19.

Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в Испании действовало с 14 марта, его продляли шесть раз. С конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти королевства начали ослаблять карантин.