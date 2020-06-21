Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
21.06.2020, 19:48, Новости дня
Перед матчем 23 тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Оренбургом» стюард «РЖД-Арены» ударил журналиста газеты «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова.
За полтора часа до начала встречи в подтрибунном помещении стадиона стюард остановил журналиста, который направлялся на трибуну для СМИ. На входе в пресс-центр стюард ударил Белоусова по лицу. У журналиста опухла губа, ему оказали медицинскую помощь, передает ТАСС.
В пресс-службе московского клуба сообщили, что стюард на «РЖД-Арене», ударивший корреспондента газеты «Спорт-Экспресс», будет уволен.
«Стюард уволен», – сообщили в пресс-службе.
Матч завершился победой «Локомотива» со счетом 1:0.
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