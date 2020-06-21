 

Абэ собрался поменять конституцию Японии для наращивания военных возможностей

21.06.2020, 19:30, Новости дня

Премьер Японии Синдзо Абэ собирается провести референдум по поправкам в конституцию страны, это может произойти до сентября 2021 года, когда истекут его полномочия, сообщают местные СМИ.

«У меня остался один год и три месяца в качестве председателя Либерально-демократической партии, и я хотел бы провести референдум в течение этого срока», – передает его слова «Российская газета».

Он отметил, что конституция, составленная 70 лет назад, не отвечает современным требованиям.

В первую очередь, речь идет о девятой статье, провозглашающей отказ Японии от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах. Это мешает Японии нарастить свои военные возможности, партия Абэ (Либерально-демократическая партия) пытается изменить это много лет.

Для изменений в конституцию нужно провести общенациональный референдум. Это будет возможно, если решение поддержат две трети депутатов обеих палат японского парламента, но в верхней палате у Абэ нет необходимого количества сторонников.



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