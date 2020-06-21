Мнение: Падение популярности высшего образования, поступление онлайн и дошедшая «путинская десятка»

21.06.2020, 19:27, Разное

1. Похоже, молодые россияне начали осознавать, что высшее образование – это далеко не всегда лучший выбор в жизни. Если раньше почти все собирались поступать в вузы, то теперь всё иначе:

Почти половина выпускников российских школ этого года (48%) не хотят поступать в ВУЗы. Падение престижа высшего образования за 10 лет составило 32%. В колледжи и училища в этом году хотят поступать почти втрое больше выпускников средних школ (22%), по сравнению с 2010-м годом (8%). Об этом сообщают данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru (Опрос был проведен 7-11 июня 2020 года среди 1600 респондентов из родителей выпускников средних школ в 282 населенных пунктах, во всех федеральных округах).

Эти цифры подтверждают тренд последних лет: в колледжи выпускники идут потому что в университете учиться сложно и дорого. Из тех выпускников, кто планирует получать профессиональное образование в специализированных колледжах и училищах, 16 % хотели бы стать программистами, 12% – медсестрой или медбратом, 5% – поваром и кондитером, 4% – бухгалтером, 3% – слесарем-автомехаником. <…>

Из тех немногих выпускников школ, которые все же решились потратить годы на обучение в высших учебных заведениях, большинство хочет пойти учиться на врачей (21%) и программистов (15%). Профессию инженера и юриста мечтают получить по 7% выпускников, выучиться на экономиста – 6% , столько же выпускников планируют вернуться в школу в качестве учителя. Практически совсем потеряли свою популярность филологи (4%), журналисты (2%), переводчики (2%). Подавать документы в военный вуз думает 1% выпускников средних школ.

https://www.kp.ru/daily/27143/4236880/

Действительно, в 2020 году высшее образование стало слишком дорогим. Вузы имеют смысл только для тех, кто реально увлечён профессией. Остальным тратить шесть лет жизни на неэффективное изучение морально устаревшей ерунды смысла нет: полугодовые курсы дадут значительно больше.

Я понимаю, что старшее поколение, брюзжащее по поводу ЕГЭ, имеет другое мнение. Однако факты остаются фактами: зарплаты преподавателей вузов в среднем очень низки, идут преподавать далеко не самые грамотные кадры. Если в лучших вузах страны можно ещё при некотором везении потратить время с пользой, то из обычного заборостроительного института студент не вынесет ничего, кроме плотных мозолей на заднице.

2. В этом году из-за коронавируса в России официально разрешено поступление в вузы онлайн:

https://lenta.ru/news/2020/06/18/vuss

Речь идёт о подаче документов, а вот ЕГЭ дистанционно провести не получится. Что делать в случаях, когда вузами проводятся дополнительные экзамены, непонятно.

3. Помните, мы обсуждали недавно, что «путинская десятка» не доходит до опекунов, так как их фамилии отличаются от фамилий детей?

https://olegmakarenko.ru/1878857.html

Всё в порядке: мне пишут, что вопрос решён, опекуны уже получают выплаты. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Возможно, вопрос решился в том числе и благодаря нашему с вами вниманию.