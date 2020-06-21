Мнение: Околофутбол….

21.06.2020, 19:18, Разное

Красивым – не обязательно быть умными… Вспомнилась эта аксиома жизни, когда увидел фотографию симпатичных девушек, жен тренера и игроков футбольного клуба «Ростов», поздравивших «Сочи» с победой.

Очевидно, что такое поздравление – не от преизбытка ума.

Но как написал о встрече «Сочи» с «Ростовом» один мой старинный товарищ: «Не стоит искать девственниц в борделе». Может, оно и верно.

Не припомню, когда в последний раз был на стадионе или смотрел трансляцию игры российского чемпионата по футболу. Только судьба Александра Кокорина несколько возродила мой интерес к футболу. Парень отсидел вполне заслуженный срок, и мне было любопытно, не сломала ли его колония, сможет ли играть. Смог… Поэтому-то я и не понимаю, почему он не должен был выходить на игру с «Ростовом», а выйдя, не забивать, а нудно тянуть время?

А фотография жен, по-моему, очень красноречивая. Сдается мне, что если бы на карантине оказалась команда «Сочи» и выпустила на поле мальчишек, «Ростов» тоже не стал бы играть в поддавки и выставлять молодежь…. Российский футбол – не то место, где надо искать благородство…

А еще мне кажется, что скандал вокруг итогов встречи команд «Сочи» и «Ростов» раздувается искусственно. Чтобы народ поменьше обсуждал поправки в Конституцию, а тупо пошел и проголосовал…

Но даже если бы к приведенной фотографии была подпись не «Поздравляем победителей!», а «Наш ответ поправкам в Конституцию», я все-равно не перестал бы считать эту фотографию пошлой, а симпатичных девушек – глупышками….

Фотография отсюда