В кинотеатры AMC без маски не пустят

21.06.2020, 19:05, Новости дня

В минувший уикенд крупнейшая сеть кинотеатров в США приняла решение обязать всех будущих посетителей носить маски. Таким образом AMC Entertainment пересмотрела свое предыдущее решение, озвученное президентом компании Адамом Эроном, оставить вопрос ношения маски на усмотрение самих зрителей.

Деликатность ситуации, в которой оказались сети кинотеатров, наблюдатели связывают с известным заявлением президента Трампа. По словам президента, некоторые американцы носят маски, чтобы «сигнализировать о своем неодобрении им».

«Мы не хотели быть втянуты в политическую игру, – заявил Адам Эрон в минувший четверг в интервью изданию Variety. – Нам казалось непродуктивным заставлять носить маски людей, которые считают их бесполезными. Мы полагаем, что абсолютное большинство посетителей будут в масках. Когда я сам пойду в кинотеатр AMC, я непременно надену маску и послужу примером».

Заявление Эрона вызвало оживленную полемику в социальных сетях. «Речь идет о кризисе публичного здравоохранения, а не о политическом мнении», – заметил один из пользователей Twitter.

«Мне приходит в голову одно слово – безответственность, – заявил по поводу прежней позиции AMC Даг Стоун, президент компании Box Office Analyst, занимающейся мониторингом кассовых сборов кинопроката. – Лично я не переступлю порог кинотеатра, если маски не будут признаны обязательными к ношению в них».

Как уже сообщалось, сеть AMC ранее ввела обязательное требование к своим служащим носить маски и измерять температуру перед началом каждого рабочего дня. Тем посетителям, которые придут без маски, будут продаваться маски по доллару за штуку.

Днем позже, в пятницу, 19 июня, президент AMC пересмотрел свое решение, мотивировав это бурными протестами в соцсетях.

«Нам стало ясно, что мы оказались недостаточно решительны в вопросе ношения масок, – заявил Эрон. – Мы в обязательном порядке должны слушать своих зрителей. Соответственно, и в полном согласии с нашими научными консультантами, мы меняем курс и нашу политику в отношении масок. По мере открытия кинотеатров мы будем требовать от всех гостей по всей стране безусловного ношения масок».

Другая крупная сеть кинотеатров Regal в пятницу отказалась от своей первоначальной позиции и, как и AMC, потребует от посетителей обязательного ношения масок. Об этом заявил споуксмен Regal Ричард Гровер.

Третья большая киносеть, Cinemark, рекомендует маски, но не потребует их обязательного ношения, если только это требование не будет содержаться в рекомендациях местных ведомств здравоохранения.

Бывший глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) доктор Скотт Готтлиб заявил в интервью телеканалу CNBC, что ношение масок может спасти жизни.

«Я не думаю, что это политический вопрос, – сказал он, – повсеместное ношение масок – одна из простейших мер, которая может с большой очевидностью уменьшить риск новой эпидемии».

Ранее эксперты кинорынка указывали на неизбежные финансовые трудности, с которыми приходится иметь дело руководству киносетей в связи с многонедельным простоем кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Сообщалось о давлении кредиторов, которые настаивают на пересмотре долговых обязательств киносетей.

Характер громкого публичного скандала приобрел спор между AMC и Universal, одной из голливудских студий-мейджоров.

Примерно месяц назад президент AMC Адам Эрон направил письмо главе студии Universal Донне Лэнгли, что сеть накладывает эмбарго на будущие фильмы студии. Это письмо стало ответом на ликующее заявление президента корпорации NBC Universal (куда входит и студия Universal) Джеффа Шелла, что выпуск в онлайн-формате «видео по заказу» (VOD) нового анимационного фэнтези студии «Тролли. Мировой тур» принес чистую прибыль в размере почти 77 млн долларов. Следует учесть, что с онлайн-платформ дистрибьюторы получают порядка 80 проц. прибыли, а с кинотеатров – 40-60 проц.

Вдохновленная этим успехом студия Universal планирует и дальше, когда возобновится нормальное функционирование кинозалов, выпускать отдельные фильмы одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах. Киносети расценивают этот демарш как предательство.

Сообщается, что Universal имеет в своем пакете будущих релизов заманчивый козырь в лице нового фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать», который должен иметь премьеру предположительно в ноябре.

Вполне вероятно, что киносеть пойдет на уступки, чтобы восстановить нормальные коммерческие отношения со студией. Эрон в своих заявлениях говорит, что в конфликте «нет ничего личного», что он «очень уважает администрацию студии» и надеется на активный диалог с ней.

Студия Warner Bros делает ставку на новый блокбастер «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана. Он планируется к выпуску в кинотеатры 17 июля. Эрон и другие прокатчики скрещивают пальцы, надеясь, что дата релиза не будет перенесена на более поздний срок из-за незатухающей пандемии.

По словам Эрона, 450 кинотеатров сети AMC откроются в середине июля. На 24 июля назначена премьера игрового римейка исторического фэнтези «Мулан» производства студии «Дисней», а неделей позже – приключенческого триллера «Довод» Кристофера Нолана.