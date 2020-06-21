СМИ: небелые сотрудники тюрьмы были отстранены от работы с Дереком Човином

21.06.2020, 19:05, Новости дня

Газета Minneapolis Star Tribune сообщила в воскресенье, что все сотрудники пенитенциарной службы округа Рамси, которые не являются белыми, были переведены на другие этажи, когда в окружную тюрьму был доставлен полицейский из Миннеаполиса Дерек Човин, которого обвиняют в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве в связи с гибелью Джорджа Флойда.

Восемь полицейских подали заявления о дискриминации в департамент прав человека Миннесоты. Они заявили газете, что предпринятые против них действия стали «самым открытым актом дискриминации», с которым они когда-либо сталкивались, работая на округ Рамси.

Газета сообщает, что в ее распоряжении оказалась копия жалобы на дискриминацию, в которой говорится, что начальник офицеров заявил им, что они могут стать «источником неприятностей», если будут работать с Човином, из-за цвета их кожи.

Один податель жалобы отметил, что офицеры почувствовали себя «глубоко униженными и подавленными приказом о сегрегации, который негативно отразился на них».

Один сержант уже начал «обычную процедуру личного досмотра» Човина, но его сменили белые офицеры. Начальник тюрьмы Стив Лайдон заявил, что он пытался «защитить и поддержать» офицеров из числа меньшинств и отрицал, что является расистом. Он отменил свое решение через 45 минут.

Один офицер сообщил газете, что офицеры-женщины не получают приказа избегать мужчин, помещенных в тюрьму по обвинениям в домашнем насилии, вне зависимости от того, что они думают о поступках этих мужчин.

Согласно газете, департамент исправительных учреждений первоначально отрицал, что Човин получает особое отношение, заявляя, что сообщения об этом «не соответствуют действительности».

«Они называли нас всех лжецами», – заявил газете один сотрудник.

Човин, который является белым, в течение почти девяти минут прижимал шею Флойда к земле. Афроамериканец Флойд умер после задержания Човином. Очередное противостояние афроамериканца с белыми полицейскими, завершившееся летальным исходом, вызвало протесты против расизма в Миннеаполисе, в других городах США и за рубежом.