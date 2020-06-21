Личное: За что у нас дают Героя?

21.06.2020, 19:00, Разное

Сегодня — день медика. Владимир Путин, чьи меры безопасности в последние дни усилены до предельных, наградил пятерых врачей званием Героев труда.



Фото: Соцсети

Есть мнение ветеранов войны, которые всегда говорили, что простых солдат награждали редко, зато медали и ордена золотом лились на штабных офицеров и их военно-полевых жён — простите, шлюх.

Чтобы медаль вручили солдату? Ну, для этого, как говорят, он должен был совершить чуть ли не подвиг, и ему давали скромненькую медаль — За Отвагу.

Среди награждённых Героем всего пять человек — медийный Денис Проценко, главврач «космической» Коммунарки, и четыре женщины: Марьяна Лысенко (Москва), Ирина Коваль (Калининград), Юлия Гаревская (Нижний Новгород) и Марина Бахолдина (Санкт-Петербург), информацию по которым трудно найти даже в Гугле.

Однако, по Марине Бахолдиной я нашла кое-что, и хочу, чтобы вы прочитали кусочек её интервью:

— Можете ли вы прокомментировать заявления о том, что ваши сотрудники якобы получали угрозы от руководства больницы, когда они выводили эту ситуацию в публичную плоскость?

— Я всегда, на всех совещаниях говорю, какие есть угрозы. Понятно, что люди боятся. И я боюсь. Я думаю, и вы боитесь. Нормальный благоразумный человек, конечно, боится всех этих ситуаций. Только один просто силой воли собирается и выполняет свои должностные обязанности, по которым он заканчивал институт или медицинское училище, получал профессию, понимал, куда он идёт. И он честно вставал, одевался в СИЗы и шёл работать.

А другие — лишь бы обвинить других и самим ничего не делать. Я считаю, что они оскорбили не только руководство нашей больницы, а всех сотрудников, которые работают. Я говорю о сотрудниках, которые, имея желание показать свою независимость, выложили ролик. И они, кстати, продолжают работать в больнице.

«А другие — лишь бы обвинить других и самим ничего не делать» — главврач Покровской больницы Санкт-Петербурга, получившая сегодня звание Героя труда, так говорит о людях, врачах, своих подчинённых, которые в начале эпидемии записали ролик, что у них нет средств защиты, но шли лечить больных — они, как там она сказала, «оскорбили всех»!

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции».

Бузотёры сука! Им приказано идти в атаку, а винтовки нет — ты, Ванюша, просто должен сдохнуть.

А потом главврачи получат высокое звание Героя труда — кто за работу в «космической» больнице, за торговлю мнением в соцсетях, а кто и за усмирение подчинённых.

Кто выигрывает войны? Безымянный Ваня. Кто получает орден, почести и звания? Те, кто завалил трупами своих солдат врага.

Дорогие врачи, у меня нет возможности ни дать вам орден, ни медаль, ни поднять вам зарплаты. Всё, что я могу, так это сказать спасибо — именно вы, а не ваши главврачи, спасаете нас.

Будь моя воля, я бы каждого из вас сделала долларовым миллионером, как во всём цивилизованном мире, но сегодня, к сожалению, я могу лишь искренне и с большой благодарностью поздравить вас с праздником.

А медали, ордена — да пусть себе носят! Мы-то знаем, кто на самом деле герой, а кто не очень.