Мнение: Политкорректные вопросы

21.06.2020, 18:55, Разное

Я вот чего не пойму: если название “эскимо”, как внезапно выяснилось, оскорбляет эскимосов – то почему, скажем, украинцы не протестуют против названия “украинский борщ”? Может, превентивно и борщ заодно переименовать?

И еще: если женщин теперь положено называть “люди с менструациями” – то можно ли мужчин обозначать как “люди без менструаций”?