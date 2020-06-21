 

Мнение: Политкорректные вопросы

21.06.2020, 18:55, Разное

Я вот чего не пойму: если название “эскимо”, как внезапно выяснилось, оскорбляет эскимосов – то почему, скажем, украинцы не протестуют против названия “украинский борщ”? Может, превентивно и борщ заодно переименовать?

И еще: если женщин теперь положено называть “люди с менструациями” – то можно ли мужчин обозначать как “люди без менструаций”?

Источник: Размышления вольного социолога



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