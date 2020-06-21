Мнение: Беспорядки в Гааге

21.06.2020, 18:54, Разное

Демонстрации протеста против расизма и жестокости полиции в Гааге переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Протестующих, к которым примкнули футбольные фанаты, разгоняли с помощью дубинок, собак, конницы и водометов. Также полиция пыталась мешать сидячему протесту в парковых зонах.

Диктаторский режим в Голландии снова показал свое тоталитарное лицо, сначала отказав гражданам в праве проведения мирного митинга, а потом разогнав мирных протестующих путем непропорционального применения насилия и ущемления базовых прав и свобод человека. Виновные должны представить перед судом в Гааге! Тем более, что тут недалеко.