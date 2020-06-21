Мнение: Письмо: “Его ОЗ существенно ниже”

21.06.2020, 18:51, Разное

Вот это письмо сами разбирайте, здесь парнишка нерыба, наверное, а автор рапан или рыба в короне, которую кормят кукушки.

И если справитесь, я вам историю про хищницу расскажу. Сравним с рапанами.

Я все хочу, чтобы вы увидели, как рапанов жадность их подводит.

А хищники вообще не жадные, поэтому их любят.

feniks275

Здравствуйте, Эволюция!

Благодарю Вас за блог. Отправляю свою историю, возможно, она будет интересна для разбора.

Мне 32 года, финансовая и социальная ОЗ довольно высокая, занимаюсь бизнесом с 22 лет, хорошо обеспечена.

Чуть меньше 1,5 года назад я решила, что не хочу больше быть с человеком, за которым была замужем 7 лет. В начале отношений моя ОЗ в плане ресурсов, денег была ниже его, любовная, наверное, равная, имидж – лучше. За время брака мы стали на равных в финансовом плане. Как мне кажется, у нас был дефолт. Уйти решила в первую очередь потому как абсолютно не хотела его как мужчину. Не могла для себя объяснить в тот момент, зачем вообще вышла за него замуж. Пыталась какое-то время наладить все, но не получалось.

После того, как приняла это решение сказала ему, он был против, уехал «дать мне время подумать». Подумала, были сомнений, у нас было много хорошего, решила остаться и окончательно ушла только спустя 2 месяца.

За эти 2 месяца произошло знакомство с К. – героем этой истории. Он младше меня на 4 года, материальная, социальная ОЗ существенно ниже. Но привлекателен и очень сексуален для меня. Встретившись на свидании, мы пили кофе в кофейне, я, оценив его ОЗ, увидела мезальянс, подумала, что не хочу продолжения, но старалась быть приветливой и вежливой. Вышли из кофейни, шел дождь, а у меня в багажнике уже давно ездят 3 зонта, предложила ему отдать один из них, чтобы не промок (он был пешком). Он отказался, сказал, что неудобно, предложил проводить до машины, я согласилась. Пока шли успели вымокнуть, я спросила куда ему ехать, оказалось в тот же район, что и мне, предложила подвезти, обрадовался.

Пока ехали, он стал как-то активнее, старался прикоснуться ко мне, флиртовал. Довезла его и уехала.

На следующий день подумала о нем, понравился внешне и, наверное, обаянием. Предлагал встретиться еще, я сначала отказывалась, потом согласилась прогуляться в парке. Гуляли, он что то рассказывал, я смотрела на его руки и понимала, что меня очень сильно тянет к нему в сексуальном плане. Мы встречались еще пару раз.

Как-то вечером я ехала из офиса и решила немного покататься по городу, он написал, спросил где я, узнав, что рядом с ним, предложил приехать к нему на работу попить чай. Отказалась. Тогда предложил просто заехать, он выйдет ненадолго и поболтаем в машине. Я подумала, написала мужу, что задержусь и приехала к К. Мы сидели в машине, общались, он гладил мою руку и смотрел в глаза все время, пока были в машине и у меня все просто внутри взрывалось, думала, он поцелует меня, видела, что хотел, но не стал. Попрощались и уехала.

В следующий раз на прощание он поцеловал меня. Через какое то время он стал просить пригласить его в гости, я или шланговала, или отказывалась. На третий и четвертый такой раз мне надоело и я, смеясь, ответила:

– Тебе у меня не понравится

– Почему?

– Потом расскажу (уже подъезжала к дому)

Через день после этого была в баре с подругами, была немного выпившая, он написал, предложил встретится, позвал к себе. Я, согласилась, он забрал меня из бара и мы приехали к нему. Мне казалось, я хочу секса с ним. Но, переступив порог, поняла четко – нет. Понимала, что ситуация идиотская, но не разворачиваться же и убегать. Осталась ненадолго, приставал, я отказывалась, напор его был очень сильным. Спросил меня:

– Так почему мне не понравится у тебя? У меня есть, конечно, предположения

– Какие?

– Может у тебя там дети?

– Нет (смеюсь)

– Муж?

Молчу

– Ну я не знаю тогда.

Уехала, приехала домой и поняла, какую подставу сделала сама себе. Я не могла уснуть очень долго, всю ночь снился он, разогрел он меня очень сильно. А сам отморозился, конечно, это было видно уже когда я собиралась уезжать и он вызывал мне такси.

Перед тем, как лечь спать подумала, что надо сказать ему, может этим все и кончится. Пишу:

– Среди твоих предположений сегодня было верное

– Муж?

– Да, но я не хочу быть с ним

– Ясно

– Как тебе это?

После этого он рассказал историю как он начал встречаться с девушкой, которая рассталась с мужем, а потом она вернулась к мужу и у него остался осадок после этой ситуации. Резюмировал тем, что в принципе относится нормально, ведь ситуации бывают разные.

Я поняла, что он отморозится. На следующий день он молчал, еще через день я решила написать ему, не ответит, так и бог с ним. Написала, он ответил, продолжили общаться. Но то, что он отморожен было ясно, все его предложения сводились к тому, чтобы приехать к нему после 22 вечера, я, конечно, отказывалась. В таком режиме прошло несколько дней, я констатировала для себя, что значимость моя для него уползла далеко вниз, решила прекратить общение. Не ответила, когда он написал в очередной раз и не открывала сообщение. Утром снова написал, спросил все ли в порядке у меня. Ответила, что все хорошо и просто был бешенный день вчера. Он стал писать, что соскучился, предложил встретиться, попить кофе. Подумала, что это предложение мне уже нравится больше, согласилась.

Мы встретились, пили кофе, тут он впервые стал что-то говорить о чувствах, описывал это как «что-то с ним происходит», потом зачем-то сказал, что не альфонс и хочет семью. В общем то, я и не считала его альфонсом, он рассчитывался везде, где были всегда сам.

Я не знала, что отвечать на это все, просто улыбалась, где-то флиртовала. Поняла, что значимость моя немного подросла.

После этого он стал «заманивать» меня к себе домой, предлагая то что-то приготовить, то какой то хороший фильм, то еще что то. На приготовить я согласилась. Приехала, был секс, после которого я увидела, что он заплюсовал, было видно, разговаривал как-то грубовато немного.

Уехала, подумала, что если будет что то такое еще раз, надо просто развернуться и уйти.

Так мы встречались еще какое то время, гуляли, заезжали к нему, занимались сексом. Он пренебрежительно больше не вел себя, все также продолжал предлагать что то, все время что-то готовил, кормил меня и старался заинтересовать меня чем то.

Как то лежали в постели после, я говорю, что мне надо ехать (знала, что муж начнет нервничать), он говорит «да ты в принципе можешь и сейчас идти». Ни фига себе, думаю, встаю начинаю одеваться.

– Ты что?

– Ухожу

– Почему, я пошутил

– Не смешно

Он запаниковал, извинился, сказал, что понял – шутка была очень неудачная, уйти не дал.

Мы продолжали встречаться, мне нравился секс с ним. Потом он начал снова говорить о чувствах, был очень нежен, начал спрашивать, когда я уйду от мужа. Я отвечала – это не так просто.

Я не могла окончательно решиться уйти, сомневалась, но тут муж стал что то подозревать, я задерживалась вечерами, он задавал вопросы и ревновал, я, чувствуя вину, старалась сгладить. Но он нервничал все больше, я поняла – дальше нельзя так, надо уходить.

Понимала, что ухожу не к К. Я бы ушла независимо от того, был бы он или нет. Как то я была у К., муж начал звонить, вспоминая его ревность, поняла, что нельзя не взять трубку, извинилась, вышла в подъезд, ответить. Поговорила, сказала, что скоро буду и для себя решила – сегодня скажу ему. Захожу обратно, К. стоит у двери и смотрит взволновано, спрашивает: – Что случилось? – Все хорошо, но мне надо ехать.

Выходит провожать, прощаемся у машины, он говорит о том, что если я уйду от мужа, он хочет жить со мной, снять другую квартиру. Удивилась, подумала паникует и ревнует. Ничего не ответила, поцеловала и уехала.

С мужем рассталась на следующий день, переехала в свою квартиру. Было тяжело, жаль его и не оставляли сомнения. К. не сказала, решила скажу, если спросит. Через какое то время спросил, я ответила.

С мужем после этого встречались пару раз, гуляли, я немного тосковала по нему. Один раз просто ночью села в машину и приехала к мужу, зашла, легла рядом с ним. Случился секс и это было ужасно. Плакал, просил остаться, уехала. И он и весь его дом, был мне чужой. Тогда решила, что поступила правильно, что ушла.

Дальше месяца 2-3 с мужем не общались. С К. продолжали встречаться, он стал приезжать ко мне, сразу привез свою щетку и т.п. Тут, наверное, надо сказать, что К. все время вкладывался, не смотря на небольшие финансовые возможности, покупал мне какие то бытовые мелочи в дом, технику привозил, всегда забивал холодильник. Конечно, я в этом не нуждалась, но мне это было приятно.

Прошло несколько месяцев, К. признался в любви, я ответила взаимностью, хотел познакомить меня с родителями, я шланговала, мне не хотелось. Через какое время потом согласилась. Спрашивал, когда я разведусь, я отвечала что то неопределенное, мне было сложно самой поднять эту тему с мужем, был ведь еще и раздел имущества.

Один раз К. спросил может ли выложить фото со мной в соц.сеть. Я сказала, не стоит, не хотела, мог увидеть муж. Он не выкладывал. Но однажды меня пригласили на презентацию в автосалон с каким-то концептуальным тест-драйвом, я пригласила К. пойти со мной. Он был впечатлен мероприятием и выложил в историю видео как я еду за рулем на тест-драйве, меня видно только со спины, подумала, ну выложил и выложил, что такого.

И именно в этот день каким то образом муж зашел на его страницу и посмотрел его историю со мной. К. спросил что за человек смотрит его истории, я увидела мужа и почти сразу он написал мне, предложил встретится, думала заговорит о разводе, но он просил вернуться. Сказал, что видел, что я общаюсь с кем то. Он предлагал переехать ко мне, если я не хочу жить у него, потом предложил просто встречаться, пока он достроит дом куда мы переедем (я всегда этого хотела), я зачем то согласилась встречаться, наверное от жадности, не хватало духу поставить точку. Сразу же почти пожалела о том, что согласилась, подумала, а может как то замнем это. Но на следующий день он приехал ко мне с цветами, гуляли около моего дома, я поняла, что так нельзя, надо это прекратить. На следующий день муж предложил погулять в центре города, а я договорилась встретится с К., сказала давай завтра, он начал давить, я поняла, что нельзя так поступать по отношению к мужу, это дико, написала ему, что хотела попробовать снова, но не получается, что давай просто расстанемся спокойно. Он пожелал мне счастья, я ему тоже, было грустно, но сомнений уже не было.

К. периодически так и продолжал спрашивать, когда разведусь, я развелась только спустя полгода, когда бывший муж сам поднял эту тему. Когда К. спросил опять про развод, сказала ему это, он сказал:

– Ну все, теперь моя очередь

– Твоя очередь разводиться? (смеюсь)

– Жениться (после этого последовал его нервный смешок, который мне не понравился, ничего не ответила больше на это).

Он периодически говорил про жить вместе, что он мог бы снять квартиру, я не хотела переезжать, во первых потому, что только переехала в свою и только обустроила ее, сделала ремонт, купила новую мебель, во вторых, условия которые он мог бы нам обеспечить мне врятли бы понравились. Говорила, что не хочу переезжать на съемную. Он говорил «ну я же не могу без приглашения переехать к тебе». Я молчала, мне немного может и хотелось бы этого, но было много но, я не понимала, зачем мне это сейчас, не хотела пока.

Пару раз я достала скалки, не могла контролировать свою злость в те моменты. Один раз в магазине (всегда он расплачивался за продукты), мы выбирали салат, он настойчиво предлагал подешевле, хотя речь шла о сотне рублей. Меня в этот момент просто бомбануло, почему я должна стоять и делать вид, что хочу этот дурацкий салат, я не хочу подстраиваться. Беру салат, который хотела, иду к кассе, идет за мной, просит положить в корзину, оплачиваю на кассе, выходим, едем ко мне. Но я понимаю, что очень зла. Не хочу проводить вечер вместе. Поворачиваю в сторону его дома, спрашивает куда я еду, отвечаю что везу его домой, подъехали к его дому, начал говорить что был не прав, в его глазах слезы появились. Испугалась, смягчилась. Поговорили, попросила не делать так больше, поехали ко мне.

В другой раз он приехал вечером ко мне, я была сильно вымотанная, хотелось просто приятно провести вечер. Он начал готовить себе еду на завтрашний обед, потом еще какие то дела делать, меня начало бомбить, он что думает он у себя дома что ли. Не знала как сформулировать все это, просто сидела и злилась с кислыми щами. Он настойчиво стал спрашивать, что не так. Я не знала, что сказать, чтобы это не звучало как щипцы, молчала, потом сказала, что «Видимо не готова к такому формату».

Продолжали встречаться, он практически «жил» у меня, приезжал каждый день, но при этом как то перестал даже договариваться о приезде, договаривался только когда мы выходили куда-то, приглашал, а так просто ставил перед фактом, что приедет. Мне не понравилось это, сказала, давай договариваться заранее, не каждый день. Он – да,да, но продолжал вести себя также, когда отказывалась от встреч, обижался, чаще молча.

Познакомил с друзьями, активно демонстрировал наши отношения везде, где мог. На своем дне рождении он был немного пьян и не заметив меня долго рассказывал своему другу «Я так ее люблю, так люблю». Прониклась очень тогда этим, в шкатулку засунула видимо.

Поехала в отпуск с подругой, он ревновал, на фоне чего созвонившись со мной в очередной раз, едко меня подколол. Я обиделась тогда, сказала не надо меня встречать в аэропорту, испугался, извинялся, сказал, что просто переживал и ревновал. Сказал, не хочет больше отпускать одну в отпуск.

Когда собралась в следующий раз, предложила ему, он согласился, нашел деньги на свою путевку и на расходы. Поехали. И вот тут началась какая то ерунда. Меня очень сильно бесило, что он не самостоятелен в поездке, что все приходится решать мне, как будто я не с мужчиной поехала, а с ребенком. В первый день, уставшая после перелета, выпила бокал вина за обедом и видимо развязался язык, была зла, он допытывался, спросил это потому, что мы не живем вместе, сказала нет и объяснила ему причину очень грубо, за что почти сразу мне стало стыдно. Помирились. Но вечером, он начал долго говорить что то про будущую жизнь нашу и сказал такую фразу «Я не говорю что я боюсь». Мне это не понравилось, сказала, что он прав, мы не живем вместе, поэтому давай встречаться как встречались раньше, без ежедневных встреч.

Потом сам стал разговаривать с переводчиком (не знает английский), все свои потребности и вопросы решать сам, я расслабилась, остаток отпуска прошел хорошо. Но к концу я вспомнила о том, о чем сказала в первый вечер, подумала, надо быть последовательной.

Когда приехала, предложила разъехаться по домам, обиделся, что то объяснял, потом все снова скатилось в ежедневные встречи.

Поняла как то, что динамика наших отношений больше не движется никуда, и все же я не хотела, чтобы он переезжал ко мне, считаю, что сделать активный шаг – это его ход. Подумала, что если после года отношений все так и останется, расстанусь с ним.

Потом случился коронавирус, объявили самоизоляцию, накануне введения ограничительных мер мы были в съемном коттедже с моим партнером по бизнесу, возвращались оттуда и он как то между делом сказал, что надо заехать ему собрать вещи, чтобы поехать ко мне. Собрал очень много вещей, практически переехал. Я тогда подумала, ну а как если карантин, пусть пока живет у меня, так хотя бы можно видеться без препятствий.

Так и жили, прошел месяц, из за карантина он не работал, удаленки его профессия не предполагает, работает лично с людьми в сфере, которую закрыли полностью на это время, а я работала и очень активно. Он каждый день готовил мне обеды, был нежен и заботлив, первые недели три мне очень нравилось с ним жить, я думала оставить все как есть сейчас и после карантина. Но потом со мной что то произошло. Стало бесить, что он ничего не делает для своего развития, просто сидит сложа руки, понимаю карантин, работы нет, но когда предлагала ему сделать то то и то то, отвечал «да можно, но ведь такая конкуренция, у меня ничего не получится». Одну неделю работал у меня, был большой объем работ, с которым мой штат не справлялся. Очень воодушивился тогда, как мне показалось, но я не хотела это долго продолжать. Постепенно меня начало бесить буквально все, я ходила с кислыми щами, перестала хотеть его от слова совсем. Это уже было очень странно, потому что раньше я хотела его постоянно. Он начал допытываться что не так. Молчала, потом сказала, что он не развивается, ничего не делает для меня, что может лучше ему уехать, он как то замял это.

Потом как то выхожу из ванной, а он разговаривает по телефону с братом, о том, чтобы вложить достаточно крупную сумму денег в обустройство дома его отца, в котором они с братом как я поняла собирались жить. Для него это крупная сумма, не так чтобы просто брату помочь, а серьезное вложение. И тут меня бомбануло, то есть он живет у меня, сам прожимая эту идею, но при этом ничего не планирует в совместном будущем со мной, а планирует вкладываться и жить в доме отца. Через какое то время сказала ему, что ему надо все таки съехать и нам просто встречаться, он начал возмущаться и обижаться. Я спросила – как ты видишь вот это все дальше? Он сначала говорил что то невнятное, потом что то про семью, но очень неуверенно, а потом сказал «Наверное, я просто не созрел». Тут я поняла, что это ВСЕ. Сразу успокоилась и сказала, «тогда, тот вариант, который я предлагаю самый верный», он сказал «наверное». Я понимала какие это щипцы с моей стороны, но не могла остановиться. Уехал. На прощание сказал – прости, я все исправлю. Посидела, подумала, поняла, что после его фразы ходов никаких не было у меня больше.

Спустя пару часов написал, попросил перевести деньги и забрать наличкой, которые оставил у меня, молча перевела.

Вечером прислал сообщение о том, что если я вдруг найду его паспорт (не мог найти после начала карантина), чтобы дала ему знать. Это звучало как прощание.

Тут меня начало крутить, было грустно терять его, я его действительно ведь полюбила. И чувствовала, что он любит меня. Было плохо (ожидаемо после таких щипцов, дура я), очень хотелось все отмотать назад, но понимала, что скорее руку себе отгрызу, чем что-то напишу ему, нельзя этого делать, надо хотя бы последовательной быть, раз уж не смогла не достать эти щипцы.

В этот момент мне звонит подруга, отвечаю, слышит по голосу что реву, спрашивает, что случилось, объясняю вкратце, прощаемся.

Она звонит через час примерно и говорит, что я дура. Говорит, что вот она написала ему (они общаются), спросила как дела, он рассказал все, сказал по ее словам, что любит меня, что хотел сделать предложение на год, что он не хочет расстаться и что хотел приехать ко мне сейчас, но она посоветовала лучше позвонить. Он действительно звонит, общаемся, предлагает встретиться завтра, соглашаюсь.

В этот момент у меня сначала был взрыв мозга, я не понимала, почему то, что я видела и то, что говорит она не совпадает. Я ведь видела его шланг, что он уехал, его сообщения. Только позже поняла, что я все правильно понимала, не нужно было слушать подругу, но тогда эти слова были такими желанными, мне не хотелось его терять, вот и ушла в иллюзии.

Мы снова начали встречаться, я снова чувствовала влюбленность, видела взаимность.Потом как-то была занята сильно, он прислал сообщение, подумала, сейчас вот разгребусь с этим и отвечу. День был сумасшедший и я забыла ответить, вспомнила часа через 4, ответила. Вечером разговаривали по телефону и он стал жаловаться, что я долго не отвечаю, что он хотел встретиться, но я не отвечала до вечера, говорил обиженно, не то чтобы предъявлял какие то претензии, но давил своей обидой. Мне не понравилось это, я часто бываю сильно занята по работе, и раньше могла долго отвечать, раньше он так не давил. А по поводу встречи, он днем ранее предложил не встречаться, так как у него были дела по работе. А сейчас обвиняет, что я не смогла сегодня. Не знаю, права ли я, но мне показалось, это раздражение плюса, раньше он никогда так не давил. Ничего не стала ему особо отвечать на это, молчала и переводила тему.

Надо сказать, что он начал активно развиваться после того, как съехал, пошел на бизнес-курсы, которые я советовала, планировал один проект, я помогала, пошел учиться на права. Мне нравилось это.

Через какое то время случилось так, что возникла вероятность беременности, я сходила к врачу, оказалось все ок, он спросил что сказал врач, сказала, что беременности нет. Он ответил: «Хорошо, я не против, конечно, но это рано». И снова этот нервный смешок его. Услышала это и зависла. Он что то начал потом рассказывать. Я немного послушала и попрощалась, ушла спать.

Вот тут до меня дошло, какими щипцами был «заход» подруги. И что он сейчас пытается отодвинуться. Из-за этих щипцов и моих предшествующих. Стало тошно. Попросила у нее скрины той переписки с ним, прочитала, я увидела по смыслу есть пробелы. Спросила что она удалила. Она призналась, что удалила свое сообщение, что надо как то развивать отношения ему дальше, после чего он написал ей про предложение. Мне стало стыдно и тошно от всего этого. Она начала извиняться. Сказала ей, что она ни в чем не виновата. Хотела очень расстаться ним на следующий день, потому что вытянутое из него предложение это очень унизительно, я не хочу так, но сомневалась, встретились с ним, потом весь день думала об этом, меня просто рвало на части от унижения от своих же щипцов (моих собственных и которые получились из-за подруги, хотя и в них я виновата, не надо было вываливать свою «боль» на нее), такого унижения от себя же я еще никогда наверное не чувствовала. Подруга после разговора видимо мучалась чувством вины, названивала, говорила, дай ты ему шанс (ага, ему, я свои шансы уже все потеряла), он ведь любит тебя и т.п.

Я думала и на следующий день, встретились с ним, старалась вести себя как обычно, вроде бы получилось. И думала. Через день пришла к выводу, что так не смогу, надо расстаться, но надо найти повод какой-то. Что если не найду в ближайшее время, просто расстанусь без поводов.

Вчера с утра, он сказал – давай погуляем вечером, я спросила разве у него нет учебы вечером и сказала, что сама поздно освобожусь (была записана в салон на позднее время). Он сказал – ок. Писал мне в течение дня, отвечала. Когда была в салоне, написал, что освободился, я не могла ответить, делала маникюр в этот момент, вечером созвонились, слышу он злой, разговаривает грубовато, поняла, что видимо опять бесится что долго не отвечала, или что шланганула встречу.

Думаю, вот повод спровоцировать его и попрощаться.

– Ты какой-то злой, что то случилось?

Тут он начинает очень нервно мне говорить, что он совсем не злой и как он может быть злым, если звонит мне.

– Ладно.

Он продолжает объяснять.

– Хорошо, я поняла.

Продолжает дальше.

– Ты сейчас очень нервно говоришь

– Потому что меня задевает то, что ты сказала, что я злой

– Хорошо, мне показалось. Что еще тебя задевает?

Молчит, чувствую, что хочет что-то сказать. Но в итоге говорит «Ничего меня больше не задевает»

Спровоцировать не получилось. Мне начинает разговор надоедать, прощаюсь, он говорит «я думал мы поболтаем», общаемся еще пару минут, диалог тухлый, он говорит ну ладно надо идти.

– Все поболтали?

– Ну да.

– Ок. Спокойной ночи.

Кладу трубку. Понимаю, что моя значимость рушится на глазах просто. Это его раздражение, раньше не было такого.

Он через 10 мин присылает пару смайлов, потом два голосовых сообщения. Думала не слушать, но потом все же открыла. В первом снова говорил, что он не злой. Во втором о том, как любит меня. На первое отвечаю Ок, тут же пишет снова то же самое. Пишу, что я поняла. Желаю спокойной ночи. Отвечает тем же.

С утра пожелал хорошего дня. Ответила тем же. Встретится не предлагал. Чувствую его плюс в этом раздражении. Думаю, что надо расстаться и как можно скорее, пока все не стало хуже. Но чувствую себя потерянной и неуверенной.

Пока писала это письмо, написал мне, что любит. Ответила тем же. Что мне делать? Как теперь не перестать чувствовать себя униженной, как компенсировать эти щипцы? Я вижу только один выход, расстаться с ним самой. Но понимаю, мне будет тяжело, люблю его очень.