 

На подростков, избивших беременную с мужем, завели дело

21.06.2020, 18:45, Новости дня

Хулиганы, избившие в Санкт-Петербурге беременную и её мужа, стали обвиняемыми в уголовном деле. Как рассказали в воскресенье "Интерфаксу" в городской прокуратуре, полиция разыскивает пятерых нападавших возрастом от 14 до 17 лет.

Ранее в полиции Санкт-Петербурга уточнили, что 30-летний мужчина и его 31-летняя жена подверглись нападению, когда исполняли музыку у выхода из станции метро "Рыбацкое". Проходившим мимо подросткам не понравилась песня, и они избили уличных музыкантов. Пострадавшие получили ушибы головного мозга и переломы носа, причем у жены – ранняя стадия беременности.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".



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