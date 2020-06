Наварро заявил, что Трамп не просил помощи Си

21.06.2020, 18:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на второй срок, утверждает глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Таким образом он прокомментировал фрагмент из мемуаров экс-помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона. Последний, в частности, написал, что во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне прошлого года Трамп якобы умолял Си "обеспечить его победу" на выборах.

"Я никогда не слышал об этом", — сообщил Наварро, добавив, что в момент проведения встречи находился в том же помещении.

"Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний", — приводит слова главы Нацсовета по торговле ТАСС.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер назвал утверждение Болтона "полным безумием".

Книга бывшего помощника президента США по нацбезопасности называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). На этой неделе американский Минюст подал на Болтона в суд, обвиняя его в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Однако федеральный суд столичного округа Колумбия иск отклонил, отметив, что экземпляры книги уже напечатаны и отправлены на склады как в США, так и в других странах, а кроме того, попали в руки журналистов.

Вместе с тем судья признал, что Болтон "поставил под удар национальную безопасность США и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность".