 

Кейт Миддлтон, Виктория Бекхэм, Наталья Водянова и другие поздравили с Днем отца своих пап и мужей

21.06.2020, 18:42, Разное

Сегодня во многих семьях отмечают международный День отца – праздник традиционно приходится на третье воскресенье июня. Не остались в стороне от этого прекрасного повода и знаменитости, которые поздравили своих пап, а также отцов своих детей – бойфрендов и мужей, опубликовав снимки с ними в соцсетях.

С Днем отца! На первом фото – герцог Кембриджский и принц Уэльский в Сандрингеме, декабрь 2019. На втором – Майкл Миддлтон со своей дочерью Кэтрин. Автор первого снимка – герцогиня Кембриджская,

– гласит подпись к фотографиям, опубликованным на официальной странице Кенсингтонского дворца. Еще одна британка – Виктория Бекхэм – также поздравила с праздником своего отца, Энтони Адамса, и мужа, Дэвида Бекхэма:

С Днем отца! Мы бесконечно любим тебя!

Принц Уильям с отцом принцем ЧарльзомКейт Миддлтон с отцом МайкломВиктория Бекхэм с отцом Энтони АдамсомВиктория и Дэвид Бекхэм с детьмиВ День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу – лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать! Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей,- подписала фото Настасия Шубская, которая не так давно родила от Александра Овечкина второго сына – Илью.

Александр Овечкин с сыном Сережей“С Днем отца, наш локомотив!” – поздравила Антуана Арно Наталья Водянова

“С Днем отца, лучший папа на свете!” – поздравила Сергея Полунина Елена ИльиныхЕще больше поздравлений и снимков – в нашей галерее. Кликните на фото для просмотра звездного фотоальбома.

Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего мужа, Майкла ДугласаКликните на фото для просмотра галереи



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