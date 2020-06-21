 

Жертвами взрыва дома в Киеве стали женщины – ГСЧС

21.06.2020, 18:42, Новости дня

Жертвами обрушения многоэтажного дома в Киеве стали две женщины. Об этом 21 июня сообщил журналистам пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий, информирует УНН.

“По состоянию на 18.00 у нас есть информация о том, что найдено еще одно тело под завалами, женского пола и, таким образом, …у нас двое погибших”, – сказал он.

По словам спикера ГСЧС, тело второй женщины нашли на шестом этаже.

Перед этим Хорунжий рассказал о первой жертве. 

“Пожилая женщина 1943 года рождения. Предварительно, это владелица квартиры, в которой предварительно произошел взрыв”, – объяснил пресс-офицер.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека, сообщали в полиции. Их данные не уточнялись.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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