Песенный дуэт из Якутии горловым пением вызвал сенсацию на американском шоу

21.06.2020, 18:30, Разное

Недавно в рамках американского музыкального шоу Americas Got Talent свой песенный номер представил дуэт Olox, участники которого являются выходцами из Якутии. Оригинальная интерпретация сибирскими исполнителями культового хита Zombie вызвало неподдельное восхищение зрителей и жюри.

Стоит отметить, что известным американским селебрити, восседающим в креслах жюри конкурса, этнические костюмы певца и певицы из дуэта Olox показались не более, чем оригинальными. Однако последовавшее затем своеобразное горловое пение исполнителей попросту обескуражило как членов жюри, так и сотни зрителей, находящихся в зале. Явный восторг присутствовал во взглядах у всех, кто услышал в тот вечер пение сибиряков. Судя по кадрам выложенного в YouTube видеоролика, демонстрирующего упомянутое выступление, такого неожиданного изложения знаменитого хита группы The Cranberries на фестивале не ожидал никто.

К слову, перед выступлением солистка дуэта упомянула, что они с напарником переехали из Республики Саха (Якутия) пару лет назад, а выступление на шоу Americas Got Talent дуэт ждал с большим желанием и волнением. Об этом сообщает издание Политэксперт.