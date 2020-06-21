 

Песенный дуэт из Якутии горловым пением вызвал сенсацию на американском шоу

21.06.2020, 18:30, Разное

Недавно в рамках американского музыкального шоу Americas Got Talent свой песенный номер представил дуэт Olox, участники которого являются выходцами из Якутии. Оригинальная интерпретация сибирскими исполнителями культового хита Zombie вызвало неподдельное восхищение зрителей и жюри.
Стоит отметить, что известным американским селебрити, восседающим в креслах жюри конкурса, этнические костюмы певца и певицы из дуэта Olox показались не более, чем оригинальными. Однако последовавшее затем своеобразное горловое пение исполнителей попросту обескуражило как членов жюри, так и сотни зрителей, находящихся в зале. Явный восторг присутствовал во взглядах у всех, кто услышал в тот вечер пение сибиряков. Судя по кадрам выложенного в YouTube видеоролика, демонстрирующего упомянутое выступление, такого неожиданного изложения знаменитого хита группы The Cranberries на фестивале не ожидал никто.

К слову, перед выступлением солистка дуэта упомянула, что они с напарником переехали из Республики Саха (Якутия) пару лет назад, а выступление на шоу Americas Got Talent дуэт ждал с большим желанием и волнением. Об этом сообщает издание Политэксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Илья Лагутенко: “Придется просто принять, что мир стал другим”

11.05 / Названы возможные последствия смещения магнитного поля Земли

10.05 / Мнение: Убогий юбилей

20.04 / Названы недуги, которые можно распознать по запаху тела

17.06 / Мнение: Любовь напоказ… к Сталину

19.05 / Хит продаж: Стартовую партию смартфона Realme Narzo 10 распродали за две минуты

10.06 / В ВОЗ уточнили позицию по поводу бессимптомной передачи COVID-19

12.04 / Личное: Махмудка Так-себе

10.04 / Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти

02.05 / «Спасибо вам, прекрасные незнакомцы»: Фанаты порадовали Агутина кавером его песни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска