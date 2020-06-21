 

Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы

21.06.2020, 18:17, Разное

Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета. По мнению СМИ, знаменитость отправилась в отпуск.
В кадрах размещенных видео видно, что годовалая дочь Маша располагается на руках матери и смотрит мультфильм на портативном телевизоре. На одном из роликов также можно увидеть, что Лера Кудрявцева в защитной маске смотрит на подписчиков спокойным мечтательным взглядом.

Стоит отметить, что телезвезда не сообщила, куда именно она направляется. Однако, судя по информации о вылете Кудрявцевой из международного аэропорта Москвы, журналисты предполагают, что ведущая улетела за границу. Об этом сообщает интернет-издание Globalmsk.ru.



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