Эксперт объяснил значение «медицинской» поправки к Конституции

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21.06.2020, 18:08, Новости дня

«Ответственность всех уровней власти за качественную и доступную медицину позволит исключить бюрократический футбол в регионах», – сообщил газете ВЗГЛЯД представитель пациентского сообщества Юрий Жулев, комментируя важность внесения медицинских поправок в Основной закон России.

«В Конституции предлагается закрепить ответственность органов федерального и муниципального уровней власти за обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. На мой взгляд, это два крайне важных аспекта», – сказал член президентской комиссии по делам инвалидов, президент Общества больных гемофилией Юрий Жулев.

По словам эксперта, «доступность» в данном случае подразумевает решение территориальных проблем. «Пациенты не должны преодолевать десятки километров для получения помощи», – подчеркнул собеседник.

«Что касается качества – нам не все равно, какая именно помощь будет оказана пациенту. Во всех регионах должны соблюдаться единые стандарты и клинические рекомендации, а медицинские учреждения должны быть обеспечены соответствующим оборудованием. И ответственность за это должны нести все уровни власти. Если мы их не упомянем в Конституции, тогда начнется некий бюрократический футбол», – подчеркнул Жулев.

Эксперт также добавил, что намерен принять участие в голосовании по поправкам в дистанционном формате. «Я отправил заявку на электронное голосование, это очень удобно. А в условиях коронавируса – еще и безопасно», – заключил Жулев.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с медработниками в формате видеоконференции, в ходе которой поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.



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