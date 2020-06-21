Ефремова начали вырезать из сериалов

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21.06.2020, 18:08, Новости дня

Кинопремьеры с актером Михаилом Ефремовым, запланированные на этот год, отменять не планируется, однако из сериалов, где он снимался, его начали вырезать.

В 2020 году у Ефремова должны состояться две премьеры полнометражных фильмов: «Вратарь галактики» (бюджет – 1 млрд рублей), фэнтези «Конек-горбунек» (бюджет – 800 млн рублей). В первой картине он сыграл полицейского, во второй – царя, информирует «Комсомольская правда».

PR-директор кинокомпании СТВ, снимавшей обе картины, Наталия Москальонова сообщила, что убирать фильмы из проката никто не собирается.

Сериал «Вампиры средней полосы» стартовал в Смоленской области еще до пандемии. Ефремов должен был играть там одну из главных ролей – деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Оттуда актера решено вырезать.

«Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста», – сообщил актер Дмитрий Лысенков, снимавшийся в проекте с Ефремовым.

Предполагается, что его может заменить Юрий Стоянов, который пробовался на эту роль.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.



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