Питер Наварро опроверг заявление Джона Болтона

21.06.2020, 17:55, Новости дня

Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил в воскресенье, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания.

Выступая на канале CNN, Наварро сказал, что заявление об этом, сделанное в книге бывшего советника президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, является «просто дурацким», учитывая то, насколько жестким был проводимый Трампом курс по отношению к Китаю, связанный с нечестными торговыми практиками Пекина.

«Я никогда этого не слышал. А я был в комнате», – сказал Наварро, вторя заявлению торгового представителя США на переговорах с Китаем Роберта Лайтхайзера.