В британском Рединге в результате нападения погибли 3 человека

21.06.2020, 17:55, Новости дня

В результате нападения с ножом в британском городе Рединге в субботу три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения.

Местная полиция заявила, что нападение расценивается как инцидент, связанный с терроризмом, и что расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции.

Полиция сообщила, что на месте преступления задержан 25-летний местный житель, предположив, что других подозреваемых нет.

Депутат британского парламента Мэтт Родда заявил, что шокирующее нападение произошло в «оживленном парке в красивой исторической части города», недалеко от «руин аббатства Рединга и тюрьмы Рединга», которые являются историческими сооружениями.

«В Рединге такого никогда не было, и я должен сказать, что думаю о пострадавших и считаю, что это шокирующая и очень печальная новость для нашего города», – сказал парламентарий.

За несколько часов до атаки в парке прошла демонстрация движения «Жизни чернокожих имеют значение», но источники в полиции утверждают, что «ничто не указывает» на то, что нападение связано с акцией протеста.