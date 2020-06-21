Виктору и Эдуарду Бабарико предъявили обвинения, обоих арестовали

21.06.2020, 17:54, Новости дня

Потенциальному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду Бабарико предъявили обвинения, говорится в твиттере предвыборного штаба. Обоих суд отправил под арест. Это постановление будет обжаловано адвокатом арестованных.

Суть обвинений против потенциального кандидата в президенты и его сына неизвестна: адвокаты дали подписку о неразглашении.

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня в Минске, в их домах прошли обыски. Ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, также прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора​ заявил, что властям страны удалось “сделать некоторые шаги” и “сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и попытку привести страну к некоему Майдану”. Также он сказал, что, как человек, “который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства”, “никому не позволит сломать эту страну”.