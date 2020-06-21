 

РФС исключил возможность остановки чемпионата РФ после случаев коронавируса

21.06.2020, 17:48, Новости дня

Речи о том, чтобы остановить сезон после случаев заболеваемости коронавирусом среди игроков «Ростова» и «Динамо», не идет, клубы могут доиграть сезон, заявили в Российском футбольном союзе и Российской премьер-лиге.

«Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона. РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении. Сейчас клубы по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков. Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат», – говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, в субботу матч «Сочи» – «Ростов» завершился скандалом – сочинская команда отказалась переносить матч, несмотря на массовый уход ростовской команды на карантин, и разгромила со счетом 10:1 команду, составленную из игроков 17-18 лет.

В аналогичной ситуации матч «Краснодар» – «Динамо» было решено отложить на 19 июля.



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