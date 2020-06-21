 

После нападения в Рединге Джонсон выразил готовность изменить законы

21.06.2020, 17:39, Новости дня

Чтобы предотвратить теракты, британские власти готовы пойти на изменения в законодательстве, сообщил премьер Борис Джонсон в эфире ВВС.

Накануне в Рединге (графство Беркшир) произошло нападение. 25-летний мужчина зарезал троих людей и ранил еще нескольких.

Если нужно изменить законы, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, мы готовы без колебаний это сделать, подчеркнул Джонсон. Хотя и нет причин ожидать усиления террористической активности в Соединенном Королевстве.

Ранее стало известно, что нападавшего зовут Хейри Саадалла, это ливиец, который просил политического убежища в Англии. У него уже есть судимость: мужчина год отсидел за нападение и кражу в магазине. На родину его не выслали только из-за сложной обстановки.

Последние теракты в Великобритании были совершены в Лондоне 3 февраля этого года и 29 ноября 2019 года. "ровень террористической угрозы по-прежнему расценивается как серьезный.



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