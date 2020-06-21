 

18-летняя блогерша-миллионер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле

21.06.2020, 17:39, Новости дня

Настя Тропицель – 18-летняя блогерша-миллионер из России, стала жертвой аварии, произошедшей на Бали в воскресенье, 21 июня.

 

По предварительным данным, она разбилась на мотоцикле и получила травму головы. Повреждения оказались серьезными, пострадавшая скончалась на месте ДТП.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", — пост с таким содержанием появился в аккаунте в Instagram, который принадлежал покойной девушке.

Предположительно, Тропицель попала в ДТП на мотоцикле, который она приобрела совсем недавно – блогерша демонстрировала покупку в социальных сетях буквально на днях.

Девушка позиционировала себя, как "self-made миллионерша", которая "просто мечтала о свободе" и "стала миллионером в 15 лет".

В своем блоге она рассказывала о переезде в другие страны, путешествиях по миру и плюсах удаленной работы. При этом сама девушка более четырех месяцев проживала на Бали.



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