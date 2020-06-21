 

Звезда “Ривердейла” Коул Спроус поужинал с копией Лили Рейнхарт

21.06.2020, 17:35, Разное

Похоже, что союз Коула Спроуса и Лили Рейнхарт интересовал папарацци не так сильно, как их расставание. После того, как пути исполнителей ролей Джагхеда и Бетти Купер в популярном подростковом сериале “Ривердейл” разошлись, фотографы начали следить за каждым шагом Спроуса, и иногда ловить на свою “удочку” неплохой куш. Вчера, например, они запечатлели актера в компании друзей, среди которых была замечена таинственная особа, внешне очень похожая на Рейнхарт.

Коул Спроус на ужинеДля ужина компания выбрала один из баров в Сильверлейке, штат Калифорния, и помимо Спроуса и неизвестной блондинки, там были коллеги Коула по “Ривердейлу” – Мэделин Петш, сыгравшая в сериале роль избалованной богатой школьницы Шерил Блоссом, а также Кей Джей Апа, исполнивший роль Арчи Эндрюса. С Кей Джеем, к слову, Спроус провел большую часть карантина, о чем рассказал брат Коула, Дилан Спроус:

Когда начался карантин, они оказались в доме Кей Джея в Лос-Анджелесе. С тех пор самоизолируются вместе, это так мило. Слышал от них много веселых историй. Насколько я знаю, они там качают мускулы, поднимая тяжести, и едят чипсы. Похоже, это все, чем заняты эти ребята.

Коул Спроус и Кей Джей АпаКоул Спроус и Мэделин ПетшНапомним, Коул Спроус и Лили Рейнхарт закрутили роман в 2018 году, познакомившись на съемочной площадке сериала “Ривердэйл”. Летом 2019 года в прессе ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла. В апреле этого года появилась информация о том, что Спроус изменил своей девушке с Кайей Гербер, что в итоге оказалось выдумкой. Актеры такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”. Прошел месяц, и сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт



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