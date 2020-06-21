 

Замглавы ГБР о подозрении Порошенко: Процедура назначения Семочко в Службу внешней разведки не могла быть запущена

21.06.2020, 17:30, Новости дня

Процедура назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины в 2018 году была нарушена, следовательно, речь идет о превышении служебных полномочий тогдашним президентом Петром Порошенко и главой СВР Егором Божком. Об этом в интервью “РБК-Украина”, которое опубликовано 19 июня, заявил заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

“Что инкриминируется Порошенко? На момент, когда выдавался указ о назначении Семочко, должность первого заместителя была занята, на ней трудилось соответствующее лицо. Нельзя издать указ и назначить человека при отсутствии вакансии. Тем более, если закон прямо говорит, что может быть только один первый заместитель”, – отметил он.

По мнению Бабикова, у Порошенко и Божка была возможность поступить иначе.

“На первом этапе должен был быть изменен закон, затем руководитель Службы внешней разведки Украины мог подготовить представление, подать его в СНБО. Там бы его изучили, рассмотрели кандидатуру на предмет соответствия национальным интересам, возможности выполнения этим человеком функциональных обязанностей и того, что он не будет представлять угрозу для расшифровки нашей агентуры, резидентуры за рубежом”, – сказал замдиректора ГБР.

После издания указа Порошенко произошел следующий этап нарушения процедуры назначения, считает Бабиков.

“Указ попадает на выполнение руководителю СВР. Действуя по закону, он должен был поступить двумя способами: первый – обратиться к автору, подписавшему указ, и сообщить о том, что вакансии нет и нарушен порядок назначения, и второе – обратиться в судебные органы для отмены этого указа. Он этого не сделал”, – заявил он.

“Сама по себе эта процедура даже не могла быть запущена”, – добавил Бабиков.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в СВР. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Божка к превышению служебных полномочий. Государственное бюро расследований также составило подозрение Божку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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