В Харьковской области взорвали банкомат
21.06.2020, 17:30, Новости дня
В ночь на 21 июня в селе Наталино Красноградского района взорвали банкомат, расположенный в помещении магазина. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.
“Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин значительных повреждений не получил”, – говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители ищут свидетелей происшествия, а также разыскивают злоумышленников.
В 2020 году в Харьковской области взорвали несколько банкоматов. В частности, 14 мая – на улице Киргизской в Харькове, 26 апреля – на улице Валентиновской в Харькове, 15 марта – на Салтовском шоссе в Харькове.
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