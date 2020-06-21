В Харьковской области взорвали банкомат

21.06.2020, 17:30, Новости дня

В ночь на 21 июня в селе Наталино Красноградского района взорвали банкомат, расположенный в помещении магазина. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

“Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин значительных повреждений не получил”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители ищут свидетелей происшествия, а также разыскивают злоумышленников.

В 2020 году в Харьковской области взорвали несколько банкоматов. В частности, 14 мая – на улице Киргизской в Харькове, 26 апреля – на улице Валентиновской в Харькове, 15 марта – на Салтовском шоссе в Харькове.