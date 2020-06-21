 

Трамп заявил, что просил Белый дом снизить число тестирований на коронавирус, в администрации назвали его слова шуткой

21.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 20 июня на митинге заявил, что попросил американских чиновников снизить число тестирований на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Президент отметил, что в Соединенных Штатах уже протестировали 25 млн человек, что намного больше, чем в любой другой стране. Он назвал тестирование палкой о двух концах.

Трамп заметил, что если проводить так много тестирований, то и число выявленных случаев COVID-19 будет больше. По словам президента, он обратился к “своим людям” с просьбой “замедлить тестирование”.

В Белом доме уверяют, что Трамп таким образом пошутил.

Трамп на митинге также сказал, что благодаря его указу о запрете посещения США туристами из Китая и Европы были спасены “сотни тысяч жизней”. Он добавил, что средства массовой информации “фальшивых новостей” так и не признали, что президент сделал “феноменальную работу”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 791 794 человека. Жертвами COVID-19 стали 464 465 человек, выздоровело 4 365 932.

В США число инфицированных достигло 2 255 119, умерло 119 719, излечилось 617 460 человек. Страна находится на первом месте в мире по масштабам распространения COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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