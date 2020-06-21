Сербский журналист опубликовал статью с предостережением Владимира Путина к странам Запада

21.06.2020, 17:30, Разное

Эксперт из Сербии Небойша Малик в одном из зарубежных изданий опубликовал пересказ статьи Владимира Путина, предостерегшего западные страны от неправильного изложения событий Второй Мировой войны. Президент Российской Федерации указал на ошибочность и опасность ложной интерпретации роли СССР в победе над фашизмом.

Основным лейтмотивом тезисов российского лидера является то, что в мировом сообществе в настоящее время события Второй Мировой войны рассматриваются однобоко. В частности, пальма первенства в победоносных операциях отдается вооруженным силам Великобритании и США, достижения же Красной Армии при этом относятся зачастую “на второй план”. Владимир Путин напомнил представителям западных СМИ, что принципы союзных держав, которые были изложены после победы над гитлеровской Германией в 1945, во многом сформировали базу, обеспечивающую нынешний международный порядок.

Отдельно российский президент упомянул об опасности обеления союзников Гитлера в странах Восточной Европы. Такие негативные тенденции, в частности, имеются в настоящее время в Украине и странах Балтии, к тому же, они поддерживаются там представителями высшего руководства этих государств. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.