Ученые развенчали шесть главных мифов об акулах

21.06.2020, 17:09, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению жизни акул, на основании результатов которого опровергли шесть основных мифов о повадках этих рыб. Одним из них является домысел о стремлении обитательниц океанов к людоедству.

Отправной точкой аналитической работы ученых стало убеждение многих людей о том, что акулы очень любят питаться мясом людей. К слову, особую популярность этот стереотип приобрел после выхода на экраны культового американского кинофильма “Челюсти”, снятого режиссером Стивеном Спилбергом и показывающего акул людоедами. Выяснилось, что в реальности “ужасные” рыбы предпочитают мясо тюленей или других морских обитателей. На человека же они нападают скорее из-за элементарной ошибки идентификации, приняв жителя суши за свое излюбленное лакомство. К тому же, по словам исследователей, далеко не все акулы вообще являются хищниками. Существуют несколько видов, питающихся лишь планктоном и мелкими морскими организмами, в их числе – большеротая, гигантская и китовая акулы. Более того, далеко не все эти рыбы имеют большой размер: например, у побережья Южной Америки обитает один из представителей этого вида с названием Etmopterus perryi. Данный “малыш” имеет в длину всего 21 сантиметр и помещается на ладони руки.

Неправдой является и гипотеза об эксклюзивной способности акул чувствовать кровь на расстоянии в 5 километров. Специалисты утверждают, что неплохое обоняние присуще многим рыбам, но заявленный пятикилометровый диапазон является явно завышенным. К тому же, данный морской обитатель, вопреки убеждениям многих, очень хорошо видит. В частности, острота зрения некоторых видов превышает человеческую почти в 10 раз.

Также существует легенда, что акула всегда должна находиться в движении из-за особенностей органов дыхания. Ученые заявили, что, кроме принципа проточной вентиляции, океанские хищницы могут пользоваться гулярным дыханием, позволяющим им периодически “залегать” на дне. Ложный же миф о неспособности этих обитателей морской фауны болеть раковыми заболеваниями чуть было не стал причиной сильного снижения их популяции из-за отлова для использования в лечебных целях. Лишь в 2004 году эксперты из Гавайского университета официально опровергли данный домысел, остановив истребление акул у берегов Северной Америки.