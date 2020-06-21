Власти Москвы ответили на опасения по поводу электронного голосования

21.06.2020, 17:08, Новости дня

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко подробно ответил на разбор «Медузы» по вопросам электронного голосования.

Первый тезис портала, который разобрал Костырко, касается якобы возможности «завести за другого человека личный кабинет, подходящий для дистанционного голосования».

«В силу специфики общероссийского голосования, когда вся территория РФ является одним избирательным округом достаточно идентифицировать гражданина в реестре избирателей, чтобы знать, откуда его исключать по месту жительства, чтобы житель смог проголосовать один раз, электронно, как он это выбрал. Для этого достаточно того сопоставления, которое делается с ГАС-Выборы двумя порталами. Это сопоставление проводилось до 5 июня, «нулевые» личные кабинеты на mos.ru в него не попали. Если у человека нет ничего кроме нового кабинета на московском портале, то он сможет, конечно подать заявление, но ЦИК его не одобрит», – написал он в блоге на «Эхе Москвы».

Костырко заметил, что «не только на портале mos.ru можно совершать противоправные действия, имея на руках ВСЕ личные данные другого человека».

«Можно продавать чужие квартиры, списывать деньги с банковских карт и т.д. То, что вскрыли журналисты Дождя – это преступная схема, в которой фигурируют добытые преступным путем персональные данные людей. С ними не только на портале mos.ru можно зарегистрироваться. Но для электронного голосования недостаточно просто иметь кабинет», – сообщил он.

Костырко пояснил, что эксперимент, когда журналист «Медузы» смог получить уведомления «заявление зарегистрировано» и «услуга оказана», указывает лишь на фиксацию факта передачи заявления от портала mos.ru в ЦИК, который и формирует списки избирателей.

«Услуга оказана» – не означает положительного решения о включении в список избирателей, а лишь подтверждает, что поданное заявление успешно дошло до получателя (ЦИК) и было в ЦИКе принято. То, что заявление принято в ЦИКе, не значит, что пользователь автоматом попадает в список электронных избирателей», – сообщил Костырко.

Второй тезис портала, на который обратил внимание начальник Управления, касается якобы не существующего решения ЦИК о запрете электронного голосования через личные кабинеты, созданные после 5 июня.

«Журналисты Медузы, видимо, не разобрались в нем (документе), потому что искали поиском по тексту слово запрет. Пункт 2.3 гласит: «При подаче заявления через Портал Москвы используется стандартная учетная запись пользователя в подсистеме «Личный кабинет» Портала Москвы, данные которого сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», и производится его упрощенная идентификация». Это означает, что на момент подачи заявления данные пользователя должны быть уже сопоставлены с регистром избирателей в ГАС «Выборы». Это сопоставление прошло до 5 июня – до старта приема заявлений на э-голосование. Следовательно, созданные после 5 июня личные кабинеты содержат данные, которые с реестром ЦИКа не сопоставлены», – сообщил Костырко.

Он добавил, что те, кто создает кабинет после 5 июня и надеется только на стандартную запись – подтверждение СНИЛС, – имеют очень высокую вероятность не получить это сопоставление вовремя. При этом число таких кабинетов «ничтожно мало по сравнению с более чем 7 млн существующих кабинетов граждан старше 18 лет», сказал Костырко. Он подчеркнул, что все кабинеты, которые получают статус подтвержденных через банковские приложения также «без проблем попадут на электронное голосование».

Третий опровергнутый тезис «Медузы»: «Люди регистрировались после 5 июня — и им уже присылали приглашение на тестовое голосование».

«Необходимо исправить фактическую ошибку, совершенную журналистами «Медузы» умышленно или нет – режиссер Вера Кричевская, по нашим данным, имеет личный кабинет на сайте mos.ru с 2013 года, более того часто в него заходит. Так что не создавала она кабинет 16 июня, в этот день был зафиксирован факт входа в личный кабинет и внесения изменений в данные о дате рождения. Таким образом, ее данные до 5 июня – как и данные всех 7 млн пользователей mos.ru – были соотнесены с ГА С «Выборы» – сообщил Костырко.

Он заметил, что в тестовом голосовании могли принять участие все подавшие заявление на электронное голосование – даже до подтвержденного включения в список электронных избирателей.

«Окончательное решение о включении в список будет направлено гражданам 24 июня», – подчеркнул Костырко.

Он указал, что тестовое голосование в Москве проводилось с целью проверить пропускную возможность системы и показать властям реальные потребности горожан.

«До этого в голосовании участвовало 10 тысяч человек, голосование в таких масштабах, в каких оно пройдет в этот раз – это новинка. Поэтому в целом для теста было без разницы, что за пользователи и что за личные кабинеты – важно было проверить, выдержит ли система поток голосующих и посмотреть, удобен ли пользователям предложенный интерфейс для голосования. Поэтому к участию в тесте были допущены все, кто подал заявление на э-голосование, вне зависимости от результата рассмотрения их заявлений», – написал Костырко.

Еще один рассмотренный им тезис: «Реакция правоохранителей и официальных лиц косвенно подтверждает серьезность расследования «Дождя».

«Возвращаясь к пункту 1 необходимо отметить, что в публикации «Дождя» на лицо признаки противоправных действий, которые подпадают под статью УК РФ. Когда кто-то пользуется данными, полученными явно без согласия граждан – это не проблемы информационной системы, а проблемы правонарушителя. Точно так же производитель автомобилей не может считаться ответственным за угонщика, который взял чужой автомобиль «покататься», – сообщил Костырко.

На этой неделе в РФ завершилось тестовое электронное голосование, его участниками стали почти 88 тыс. человек из Москвы и Нижнего Новгорода. Оно прошло без сбоев.