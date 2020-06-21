На Бали разбилась российская 18-летняя блогер

21.06.2020, 17:08, Новости дня

Во время путешествия на Бали погибла популярная Instagram-блогер Настя Тропицель, ей было 18 лет.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», – говорится в сообщении в Instagram девушки, опубликованном в воскресенье.

СМИ сообщают, что Тропицель разбилась на мотоцикле, информирует «Московский комсомолец».

В блоге она писала о фрилансе, заработке в интернете, самосовершенствовании. По ее словам, первый миллион она заработала, еще будучи школьницей.