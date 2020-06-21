 

В Xiaomi сделали заказ на ультратонкие гибкие стекла для своих смартфонов

21.06.2020, 16:53, Разное

В китайской компании Xiaomi сделали заказ на ультратонкие гибкие стёкла (UTG) для своих будущих смартфонов. Таким образом, в ближайшем будущем возможно появление складного телефона от этого бренда.
Xiaomi, несмотря на популярность своих смартфонов по всему миру, не выпустили ни одного телефона со складным экраном в 2019 году и начало 2020-го тоже прошло без такой презентации. В компании представили лишь прототип Mi Mix Alpha, но дальше рабочей демонстрации дело не пошло. Вероятнее всего ситуация изменится уже в ближайшее время, так как в Xiaomi заказали UTG. Именно эти стёкла использовались в Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

В плане характеристик UTG является отличным решением для создания складного телефона. Стекло очень гибкое и тонкое, но при этом показатели долговечности и прочности находятся на высоком уровне. Закупка целой партии этой продукции может свидетельствовать как о запуске серийного производства Xiaomi Mi Mix Alpha, так и о разработке совершенно нового устройства. В компании пока не дали никаких комментариев на этот счёт.



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