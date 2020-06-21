 

Центр Чумакова назвал сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса

21.06.2020, 16:48, Новости дня

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН завершит доклинические испытания вакцины от коронавируса к началу августа, а в январе закончатся клинические испытания, сообщил гендиректор Центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Наш центр работает над созданием цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса. С нашей точки зрения, работа с такой вакциной правильна, во-первых, потому что пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, во-вторых, технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется уже несколько десятилетий. Планируем к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины, а в январе 2021 года после успешного окончания клинических испытаний можно будет говорить о масштабном выпуске вакцины, для организации которого у нас есть свое производство», – передает его слова ТАСС.

Клинические испытания вакцины от коронавируса уже проходят в госуниверситете имени Сеченова и в госпитале Бурденко. Сообщалось, что добровольцы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций у них нет.



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