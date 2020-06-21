 

DJ Smash забрал ребенка из родильного дома

21.06.2020, 16:37, Разное

В последнее время с лица Андрея Ширмана (DJ Smash) не сходит улыбка – возлюбленная Анастасия Кривошеева подарила ему дочь. О пополнении в семействе диджей недавно рассказал поклонникам, опубликовав трогательные фото из роддома.

Ширман безмерно благодарен избраннице за наследницу, а также врачам, которые помогли появиться малышке на свет. Поклонники и коллеги уже поздравили музыканта с радостным событием.

Анастасия и малышка недолго были в медучреждении. 21 июня Андрей забрал жену и дочь из роддома. Он опубликовал фото из машины. На кадре запечатлены улыбающийся музыкант и его возлюбленная с наследницей на руках.

Интересно, что в этот же день Кривошеева отмечает день рождения. Диджей поздравил избранницу, выложив несколько совместных снимков в “Инстаграм”. Фото он сопроводил трогательным обращением: “Три дня назад родилась наша дочь, а сегодня уже родилась ты – моя самая нежная, сладкая, красивая, любимая и творческая. А теперь еще и самая лучшая в мире мама”.

Напомним, DJ Smash и Анастасия Кривошеева состоят в отношениях с 2010 года. Они познакомились в самолете. О беременности девушки знали только самые близкие люди.



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