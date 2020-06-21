 

Володин: Поправки к Конституции укрепляют суверенитет России

21.06.2020, 16:37, Разное

“Государство гарантирует: если заработная плата, то не менее минимального прожиточного минимума, если пенсия, то с обязательной индексацией”, – сказал спикер в интервью телеканалу “Россия-24”.

Поправки в основной закон позволят укрепить суверенитет России, уверен Володин. “Если только решения межгосударственных организаций будут противоречить нормам нашей Конституции, решающее слово за нашей Конституцией”, – напомнил спикер ГД.

Что касается передачи парламенту дополнительных функций, то таким образом президент фактически передает свои полномочия гражданам, считает Володин. Через своих представителей в Госдуме люди будут решать, кто и какие посты займет в правительстве, пояснил спикер.

По его словам, ответственной и содержательной работы станет больше. На депутатов ложится огромная ответственность, должно измениться взаимодействие с правительством.

“Потому что зачастую сегодня депутаты прячутся за правительство: а мы здесь ни при чем – это правительство такое приняло решение или министр недорабатывает, – отметил председатель нижней палаты. – А здесь уже эти разговоры будут неуместны, потому что с депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него”.

Напомнил спикер и о поправке, которая запрещает занимающим ответственные должности чиновникам иметь двойное гражданство. Люди, претендующие на такие должности, должны понимать, что идут служить стране и людям, которые их избирают, подчеркнул Володин.

“Не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта”, – уверен законодатель.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. С 25 по 30 июня в ряде регионов состоится электронное голосование.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Россия для Берлина и ЕС не приоритет, приоритет – Китай

20.05 / Мнение: Похвальная покладистость

21.04 / Борис Смоклин рассказал, как добивался любви младшей на 23 года жены

20.05 / В Подмосковье охранники магазина избили покупателя за отсутствие маски

23.05 / На iPhone и iPad произошел массовый сбой в работе приложений

19.05 / Жена Венцеслава с “Дома-2” пыталась лишить себя жизни

16.06 / Сериал “Вампиры средней полосы” с Ефремовым скоро выйдет на экраны

21.04 / Цена американской нефти WTI поднялась выше нулевой отметки

17.05 / Мнение: Разногласия в окопах

09.05 / Мнение: Операция “Акула 2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска