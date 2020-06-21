 

Стрелявший по полицейским в Москве мужчина умер в больнице

21.06.2020, 16:30, Новости дня

В одной из московских больниц умер мужчина, который открыл огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сообщила представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», – передает ее слова ТАСС.

В понедельник неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте, пострадали двое полицейских, один из них находился в тяжелом состоянии. Стрелявший также был ранен.

Им оказался уроженец Ингушетии, по предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В Вашингтоне подход к Белому дому перекрыт военной техникой

01.06 / Индекс самоизоляции в Москве установил новый антирекорд

10.04 / Заседание министров энергетики G20 завершилось «успешными» договоренностями

29.05 / После перестрелки в Броварах задержаны 11 человек – Офис генпрокурора

01.05 / В компании “Эпицентр” заявили, что оплатили рейс “Мрії” из Китая

05.05 / Комитет Рады инициирует увеличение финансирования сферы здравоохранения Украины вдвое – Радуцкий

02.05 / Во Львовской области пограничники ранили водителя, который пытался на них наехать – ГПСУ

13.06 / Адвокат Ефремова встретился с матерью погибшего в ДТП Сергея Захарова

09.06 / Нефть подорожала на ожиданиях восстановления спроса

29.05 / Жителя Карелии приговорили за убийство соотечественника в Камбодже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска