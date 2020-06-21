 

Ученые из Аргентины готовятся представить лекарство от COVID-19 на основе плазмы лошадей

21.06.2020, 16:30, Разное

В настоящее время аргентинские исследователи ведут разработку лекарства от COVID-19 на основе антител лошадей. Данный компонент исследователи берут из плазмы этих животных.
Как информировали ученые, представляющие биотехническую компанию Inmunova (Аргентина), именно лошади были выбраны как доноры антител из-за того, что иммунная система данных представителей фауны имеет особую приспособленность к коронавирусу. Сыворотка, которую разрабатывают специалисты из Буэнос-Айреса, изначально предназначена для больных, находящихся на ранней стадии заболевания. Однако, по словам исследователей, антитела из плазмы лошадей обладают также способностью к предупреждению проникновения SARS-CoV-2 в человеческий организм. Это дает основание полагать, что её можно использовать в ближайшей перспективе и для создания профилактической вакцины.

“Лошади обладают очень высоким потенциалом реагирования, и, с другой стороны, из-за их большого объема и размера в течение одной недели можно изъять до 20 литров плазмы с одной лошади”, – так объяснил привлечение животных к исследованию один из его авторов Фернандо Голдблаум. Об этом пишет интернет-издание Riafan.ru.



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