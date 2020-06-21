 

Путин поделился чувствами, посетившими его во время первого “Бессмертного полка”

21.06.2020, 16:27, Новости дня

Планы фашистской Германии, связанные с истреблением и порабощением людей, невозможно вытравить из нашей памяти, сообщил президент РФ Владимир Путин. В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" глава государства напомнил о том, что гитлеровская Германия планировала уничтожить часть населения СССР, часть — привлечь к работе на Третий рейх в качестве фактических рабов, значительную часть — переселить за Урал "практически на вымирание".

"Такие вещи не могут быть вытравлены из нашей памяти", — сказал Путин и поделился своими чувствами во время участия в шествии "Бессмертного полка" по Красной площади. Глава государства прошел с портретом своего отца — участника Великой Отечественной войны. "Он не смог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил", — вспомнил президент и добавил, что сотни тысяч людей думают точно так же, когда идут с портретами своих близких.

В этом году торжественный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня. Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет 26 июля.



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