Знаменитый иракский футболист умер от коронавируса

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21.06.2020, 16:27, Новости дня

Бывший нападающий сборной Ирака Ахмед Ради скончался на 56 году жизни. Причиной смерти легенды иракского футбола стала кроноварисуная инфекция.

13 июня Ахмед Ради был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония. У Ради был выявлен вирус COVID-19. Вскоре футболист был выписан, но 18 июня снова оказался в больнице. 21 июня Ахмед умер.

Ахмед Ради забил единственный гол сборной Ирака на чемпионатах мира. В 1986 году он поразил ворота сборной Бельгии. В 1988 году Ради был признан лучшим футболистом Азии.



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