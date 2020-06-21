 

Крашенинников: решение об изъятии детей должен принимать суд

21.06.2020, 16:27, Новости дня

Изымать ребенка из семьи можно только по решению суда, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. А не как сейчас это происходит, когда ребенка могут забрать органы опеки и попечительства.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на возросшее число жалоб на органы опеки (23%) и заявила, что нужна реформа всей системы.

Крашенинников отметил, что сейчас во исполнение Конституции разрабатываются поправки в Семейный кодекс. И законодатели против "отбора" детей опекой, пишет РГ.



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