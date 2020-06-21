 

“Свадьбу Топурии вел бесплатно”: Галкин огласил свой ценник в прямом эфире

21.06.2020, 16:23, Разное

Во время съемок очередного выпуска шоу “Сегодня вечером”, обсуждалась судьба легендарной группы “А’Студио”. Несколько дней назад исполнилось 33 года со дня основания проекта. Максим Галкин решил не упускать возможности и поинтересовался у Кети Топурии, как ей и членам группы живется под назойливым наблюдением поклонников и журналистов.

Основатели коллектива отметили, что Кети не докладывает им о каждом своем шаге, поэтому они спокойно относятся ко всем новостям, появляющимся в Интернете. Максим Галкин спросил напрямую солистку о семейном статусе и шутливо добавил, что свадьба певицы стала для него важным событием.

“Я же вел твою свадьбу! Бесплатно вел, потому что это был подарок”, – рассмеялся ведущий шоу.

Стоит отметить, что Максим Галкин входит в список самых высокооплачиваемых ведущих корпоративов и светских мероприятий. Если опираться на неофициальные данные, то можно предположить, что ценник телеведущего колеблется от трех до семи миллионов рублей за вечер.

Еще одной темой для обсуждения стала “беременность” Кети. Топурия только подогрела слухи об интересном положении, надев на съемки программы свободное платье. Галкин отметил, что теперь их передача может стать сенсационной.

Сама же Кети Топурия посмеялась над словами ведущего и добавила, что вопрос, касающийся беременности, стал самым частым в ее Инстаграме. Девушка предположила, что подобные догадки поклонников появились после того, как она перестала носить облегающие платья и выбрала более удобный стиль.



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