Взрыв дома в Киеве. На месте работает шесть психологов

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21.06.2020, 16:20, Новости дня

В Киеве на месте взрыва многоэтажного дома работает шесть психологов. Об этом  сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

“Работают шесть психологов ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома”, – говорится в заявлении. 

C места происшествия вывезено около 100 тонн строительных конструкций.

“Всего для проведения работ привлечено 457 человек и 67 единиц техники, из них от ГСЧС 160 человек и 28 единиц техники, в том числе три кинологические расчеты”, – отмечается в сообщении.

Оперативна інформація (станом на 15:00 год) ⤵️21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької,…

Posted by ДСНС України on Pühapäev, 21. juuni 2020

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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